Моуриньо: "Тоттенхэм" мог бы быть чемпионом во многих европейских странах"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда могла бы быть чемпионом во многих других европейских лигах.

Благодаря победе 0:1 над "Вест Бромвичем" в воскресенье "Тоттенхэм" ненадолго поднялся на первое место в Премьер-Лиге.

Моуриньо не понаслышке знает, насколько сложно завоевать титул, поэтому подчеркивает, что шансы "шпор" удержаться на вершине к финишу во многом зависят от формы конкурентов.

"Когда команда становится чемпионом или сражается за титул, это всегда связано с твоими прямыми конкурентами. Я бы сказал, что эта команда могла бы быть чемпионом во многих европейских странах".

"В Премьер-Лиге же чемпионом стать сложнее всего, потому что в Премьер-Лиге ты можешь провести хороший сезон и набрать много очков, но здесь также есть "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Арсенал". Так что ты можешь провести хороший сезон и не стать чемпионом".

"Как нам тогда быть? Мы должны двигаться матч за матчем, Мы стараемся выигрывать свои матчи, и нас не волнуют другие команды".

"Обещаю вам, меня не заботит исход матча между "Лестером" и "Вулверхэмптоном" или между "Сити" или "Ливерпулем". Если "Ливерпуль" победит, это из-за того, что "Сити" потерял очки. Если "Лестер" победит, это из-за того, что "Вулверхэмптон" потерял очки".

Поэтому мне все равно, и я просто хочу играть матч за матчем, а в конце сезона станет видно", — цитирует Моуриньо The Independent.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2020 21:00

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  1. chelsiukpro 08.11.2020 21:27 # chelsiukpro
    Слабо-слабо Жозе сыграли некуй тут брымчать. Отскочили на последнем отрезке! Чемпиками не стать походу в АПЛ!

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