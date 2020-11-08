Моуриньо: "Тоттенхэм" мог бы быть чемпионом во многих европейских странах"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда могла бы быть чемпионом во многих других европейских лигах.
Благодаря победе 0:1 над "Вест Бромвичем" в воскресенье "Тоттенхэм" ненадолго поднялся на первое место в Премьер-Лиге.
Моуриньо не понаслышке знает, насколько сложно завоевать титул, поэтому подчеркивает, что шансы "шпор" удержаться на вершине к финишу во многом зависят от формы конкурентов.
"Когда команда становится чемпионом или сражается за титул, это всегда связано с твоими прямыми конкурентами. Я бы сказал, что эта команда могла бы быть чемпионом во многих европейских странах".
"В Премьер-Лиге же чемпионом стать сложнее всего, потому что в Премьер-Лиге ты можешь провести хороший сезон и набрать много очков, но здесь также есть "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Арсенал". Так что ты можешь провести хороший сезон и не стать чемпионом".
"Как нам тогда быть? Мы должны двигаться матч за матчем, Мы стараемся выигрывать свои матчи, и нас не волнуют другие команды".
"Обещаю вам, меня не заботит исход матча между "Лестером" и "Вулверхэмптоном" или между "Сити" или "Ливерпулем". Если "Ливерпуль" победит, это из-за того, что "Сити" потерял очки. Если "Лестер" победит, это из-за того, что "Вулверхэмптон" потерял очки".
Поэтому мне все равно, и я просто хочу играть матч за матчем, а в конце сезона станет видно", — цитирует Моуриньо The Independent.
08.11.2020 21:00
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Слабо-слабо Жозе сыграли некуй тут брымчать. Отскочили на последнем отрезке! Чемпиками не стать походу в АПЛ!
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