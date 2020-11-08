Моуриньо похвалил "великолепного" Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил "великолепного" Харри Кейна после победы 0:1 над "Вест Бромвичем".

В воскресенье на "Хоторнс" Кейн забил свой 150-й гол за карьеру в рамках Премьер-Лиги, причем сделал это на 88-й минуте и позволил "шпорам" ненадолго выйти на первое место.



Несмотря на существовавшие ранее опасения из-за склонности Моуриньо играть в оборонительной манере, Кейн прекрасен при Жозе и в 18 матчах этого сезона забил 13 мячей. Однако португальский тренер подчеркивает, что английский нападающий важен для "Тоттенхэма" не только своими голами.



"Он того рода игрок, который показывает, насколько он хорош, даже если не забивает. Многие другие нападающие дают своим командам только голы, и если они не забивают, их игра пуста".



"Харри не играет впустую, потому что он великолепен для команды. Сверх этого сегодня он забил победный гол на 88-й минуте, и это идеальный сценарий", — сообщил Моуриньо talkSPORT.