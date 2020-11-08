"Лестер" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря пенальти Варди

"Лестер" одержал свою шестую победу в восьми первых матчах этого сезона Премьер-Лиги, одолев "Вулверхэмптон" благодаря пенальти Джейми Варди.

Первый заметный момент матча случился на 12-й минуте, когда Деннис Прат, выполняя прострел с правого края штрафной, попал в руку Макса Килмена. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и даже сам сходил к монитору, после чего назначил пенальти, который уверенно реализовал Джейми Варди — 1:0.



Дальше игра шла совершенно без моментов, пока на 38-й минуте Тэйлор не назначил второй пенальти. Райан Аит-Нури запоздал с подкатом против Джейсона Джастина, и Варди предоставилась возможность удвоить счет, однако Руй Патрисиу отразил удар Джейми с 11-метровой отметки.



Во втором тайме "Лестер" сосредоточился на сдерживании соперника, изредка контратакуя. "Вулверхэмптон" стучался в закрытую дверь и создал мизер моментов. Отличный шанс имел Рубен Невеш, пробивая с дистанции на 77-й минуте, но Каспер Шмейхель в прыжке вытащил мяч из верхнего угла ворот.



"Лестер" прервал свою серию из двух домашних поражений и благодаря этой победе минимум на пару часов вырвался в лидеры Премьер-Лиги.



"Лестер" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче