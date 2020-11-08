"Лестер" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря пенальти Варди
"Лестер" одержал свою шестую победу в восьми первых матчах этого сезона Премьер-Лиги, одолев "Вулверхэмптон" благодаря пенальти Джейми Варди.
Первый заметный момент матча случился на 12-й минуте, когда Деннис Прат, выполняя прострел с правого края штрафной, попал в руку Макса Килмена. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и даже сам сходил к монитору, после чего назначил пенальти, который уверенно реализовал Джейми Варди — 1:0.
Дальше игра шла совершенно без моментов, пока на 38-й минуте Тэйлор не назначил второй пенальти. Райан Аит-Нури запоздал с подкатом против Джейсона Джастина, и Варди предоставилась возможность удвоить счет, однако Руй Патрисиу отразил удар Джейми с 11-метровой отметки.
Во втором тайме "Лестер" сосредоточился на сдерживании соперника, изредка контратакуя. "Вулверхэмптон" стучался в закрытую дверь и создал мизер моментов. Отличный шанс имел Рубен Невеш, пробивая с дистанции на 77-й минуте, но Каспер Шмейхель в прыжке вытащил мяч из верхнего угла ворот.
"Лестер" прервал свою серию из двух домашних поражений и благодаря этой победе минимум на пару часов вырвался в лидеры Премьер-Лиги.
"Лестер" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
08.11.2020 19:00
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Последние комментарии:
Опять насекомое наротировал
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стерлядь это пздц
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Жота, гол давай.
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Ливер дрочит как дзюбиш
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Стерлядь, благодарствуем
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Сити мертв
движение нулевое
жаль челси с ними не скоро сыграет...
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Где новость про руссиш футболер?
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хуесосы, не пейте мочу, пейте хорошее пиво
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ебучий окко, картинка от звука отстает
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Сотни беларусов сегодня не смогут посмотреть футбол
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Рукопашник с точки промазал
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Почему пенсов волнует результат данного матча? Они на серьезных щщах просматривают в сторону борьбы за первое место?
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ну что лжедмитрии как вы тут?))))
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Сосут пенсы, сосут пенсы и два шитюка..)
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Вот сука понять не могу с хуя ливер и мю тащат судьи. Именно в матчах с участием этих команд они выдают ошибки влияющие на результат. Стерлинг еблан, падать надо было, а не героя строить
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охуенно погорела моя маленькая сучка ухехехеххехехехе но матч только начался маленькая моя 0.5 фонад сытей ухихиххихихи
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Что можно Жопе, нельзя Уолкеру
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хе хе хе не горите
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Е6ать хyесосы красные насосали, стерлинга толкали, но нарушения там нет, пздц мрази
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Уже насосали хуесосы портовые
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