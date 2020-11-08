"Лестер" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря пенальти Варди

Джейми Варди "Лестер" одержал свою шестую победу в восьми первых матчах этого сезона Премьер-Лиги, одолев "Вулверхэмптон" благодаря пенальти Джейми Варди.

Первый заметный момент матча случился на 12-й минуте, когда Деннис Прат, выполняя прострел с правого края штрафной, попал в руку Макса Килмена. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и даже сам сходил к монитору, после чего назначил пенальти, который уверенно реализовал Джейми Варди — 1:0.

Дальше игра шла совершенно без моментов, пока на 38-й минуте Тэйлор не назначил второй пенальти. Райан Аит-Нури запоздал с подкатом против Джейсона Джастина, и Варди предоставилась возможность удвоить счет, однако Руй Патрисиу отразил удар Джейми с 11-метровой отметки.

Во втором тайме "Лестер" сосредоточился на сдерживании соперника, изредка контратакуя. "Вулверхэмптон" стучался в закрытую дверь и создал мизер моментов. Отличный шанс имел Рубен Невеш, пробивая с дистанции на 77-й минуте, но Каспер Шмейхель в прыжке вытащил мяч из верхнего угла ворот.

"Лестер" прервал свою серию из двух домашних поражений и благодаря этой победе минимум на пару часов вырвался в лидеры Премьер-Лиги.

"Лестер" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1319

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Последние комментарии:




  1. mata05 08.11.2020 19:58 # mata05
    Опять насекомое наротировал

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  2. knvlay 08.11.2020 19:57 # knvlay
    стерлядь это пздц

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  3. lovrentiy 08.11.2020 19:57 # lovrentiy
    Жота, гол давай.

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  4. asnural 08.11.2020 19:57 # asnural
    Ливер дрочит как дзюбиш

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  5. vyrentz 08.11.2020 19:56 # vyrentz
    Стерлядь, благодарствуем

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  6. thegodfather 08.11.2020 19:56 # thegodfather
    Сити мертв
    движение нулевое

    жаль челси с ними не скоро сыграет...

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  7. asnural 08.11.2020 19:56 # asnural
    Где новость про руссиш футболер?

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  8. mancityman 08.11.2020 19:55 # mancityman
    хуесосы, не пейте мочу, пейте хорошее пиво

    https://sun9-20.userapi.com/impf/Bu4csjlD74MMu8gVMasmU5kA2ilCWm-f_XOzIA/pTw4zfx4AeI.jpg?size=1440x1920&;quality=96&proxy=1&sign=3a1485119d8fc4d8eb26a1899fb9b21a

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  9. shinigami 08.11.2020 19:53 # shinigami
    ебучий окко, картинка от звука отстает

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  10. vyrentz 08.11.2020 19:52 # vyrentz
    Сотни беларусов сегодня не смогут посмотреть футбол

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  11. kukuruzzo 08.11.2020 19:51 # kukuruzzo
    Рукопашник с точки промазал

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  12. vyrentz 08.11.2020 19:50 # vyrentz
    Почему пенсов волнует результат данного матча? Они на серьезных щщах просматривают в сторону борьбы за первое место?

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  13. scauzer11 08.11.2020 19:49 # scauzer11
    ну что лжедмитрии как вы тут?))))

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  14. iskander8sg 08.11.2020 19:48 # iskander8sg
    Сосут пенсы, сосут пенсы и два шитюка..)

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  15. mkcfc 08.11.2020 19:48 # mkcfc
    Вот сука понять не могу с хуя ливер и мю тащат судьи. Именно в матчах с участием этих команд они выдают ошибки влияющие на результат. Стерлинг еблан, падать надо было, а не героя строить

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  16. roberto-89 08.11.2020 19:46 # roberto-89
    охуенно погорела моя маленькая сучка ухехехеххехехехе но матч только начался маленькая моя 0.5 фонад сытей ухихиххихихи

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  17. chelsea-69 08.11.2020 19:46 # chelsea-69
    Что можно Жопе, нельзя Уолкеру

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  18. weorlfc 08.11.2020 19:45 # weorlfc
    хе хе хе не горите

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  19. mufc1994 08.11.2020 19:45 # mufc1994
    Е6ать хyесосы красные насосали, стерлинга толкали, но нарушения там нет, пздц мрази

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  20. mancityman 08.11.2020 19:44 # mancityman
    Уже насосали хуесосы портовые

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