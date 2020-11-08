Кин чувствует, что "Сити" может выбыть из гонки, если проиграет "Ливерпулю"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Манчестер Сити" может выбыть из чемпионской гонки Премьер-Лиги, если проиграет "Ливерпулю" в воскресенье.

В преддверии воскресного матча на "Этихад" "горожане" уступают действующему чемпиону уже пять очков, хотя имеют матч в запасе.



Несмотря на то, что сезон не так давно стартовал, Кин чувствует, что этот матч может оказать больше влияние на чемпионскую гонку.



"Думаю, это матч огромной важности".



"Если оглянуться на прошлый сезон, когда "Ливерпуль" победил "Сити" на "Энфилде", с того момента тебе всегда казалось, что борьба за титул окончена".



"Сити" довольно медленно начал этот сезон, хотя у них есть матч или два в запасе. Есть ощущение, что "Сити" будет крайне сложно вернуться в чемпионскую гонку, если этот матч выиграет "Ливерпуль", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.