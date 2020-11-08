"Тоттенхэм" выгрыз победу у "Вест Бромвича"

Харри Кейн Гол Харри Кейна на 88-й минуте позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 0:1 в гостях у "Вест Бромвича".

"Дрозды" недосчитались Бранислава Ивановича и Матеуса Перейры, у которых был выявлен коронавирус. Вместо них двоих и Грейди Дианганги вышли Кайл Бартли, Каллум Робинсон и Дара О'Ши.

Относительно победы 1:3 над "Лудогорцем" в четверг в старте у "шпор" произошло пять изменений. Свое доверие Жозе Моуриньо оказал Серхио Регилону, Пьер-Эмилю Хейбьергу, Танги Ндомбеле, Сон Хен Мину и Гарету Бэйлу.

Первый тайм матча на "Хоторнс" получился довольно скучным, и команды нанесли лишь один удар в створ на двоих, создав по несколько полумоментов. Пожалуй, лучший шанс имел на 13-й минуте Сон, оказавшийся на убойной позиции внутри штрафной, но промедлил с ударом, который был заблокирован вернувшимся защитником.

Во втором тайме атаки "Тоттенхэма" стали гораздо более нацеленными. Лондонцы регулярно выходили на удар, прижав своего соперника, который уже особо и не помышлял о контратаках.

В конце концов "шпоры" дожали "Вест Бромвич". На 88-й минуте Мэтт Дохерти навесил с правого фланга в штрафную, где Харри Кейн застал голкипера в полупозиции и кивком головы переправил мяч в ворота — 0:1.

"Дрозды" спохватились, но было уже слишком поздно. Гости своего не отдали.

"Тоттенхэм" был плох до перерыва, чуть лучше после, однако старался до самого конца и был за это вознагражден. "Вест Бромвич" своей игрой во втором тайме показал, что согласен на ничью, за что в итоге и поплатился, перестав огрызаться и угрожать воротам Уго Льориса.

"Вест Бромвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2020 16:55

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Последние комментарии:




  1. superperez101 08.11.2020 18:14 # superperez101
    Выросло блять поколение куколдов

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  2. superperez101 08.11.2020 18:13 # superperez101
    Дзюба и Безвиз
    Один дрочит другой целует

    Я хуею публика

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  3. scauzer11 08.11.2020 18:07 # scauzer11
    пенсопетеки готовы смотреть матч Чемпионов?

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  4. emilyen 08.11.2020 18:07 # emilyen
    Инфо: После продажи Тибо Куртуа в "Реал", "Челси" побил трансферный рекорд для вратаря (75 млн фунтов) ради испанца Кепа Аррисабалаги. Бывший голкипер "Атлетик" Бильбао подписал контракт с "синими" на 7 лет.

    Источник: http://fapl.ru/players/2681/

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  5. bezviz 08.11.2020 18:06 # bezviz
    мертвейший вба и ттх оценочки 6.90 vs 7.02, ору 6леать, явный отскок петухов, просто уже щас можно их сливать из списка конкурентов...

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  6. thegodfather 08.11.2020 18:06 # thegodfather
    ливерпуль теряет очки
    желательно ничья

    и плотность нереальная в верхней части таблы)

    давно такого не припомню))

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  7. lovrentiy 08.11.2020 18:02 # lovrentiy
    Уже Кин, мотивирует Сити, да что ты будешь делать.

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  8. sausage 08.11.2020 17:56 # sausage
    Что-то пенсы как ни тужатся, а из 4-ки всё равно выпадают. Даже жалко их.

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  9. ian 08.11.2020 17:54 # ian
    За Лестер не страшно, Бро #чемпикидофевраля, концовку всегда просирает.

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  10. mr-s1n1st3r 08.11.2020 17:52 # mr-s1n1st3r
    Удачи Челси в ЛЕ.

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  11. iskander8sg 08.11.2020 17:48 # iskander8sg
    Ставлю жопу моего песика залупенса безписи, что сегодня у Лфк будет очередной травмированный игрок и Гомез привезёт голешник.

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  12. bezviz 08.11.2020 17:45 # bezviz
    мертвейший вба с трудом дожали, ору, чет у всех наших конкурентов вырвиглазные и рвущедопные победки из последних сил, Челси же как на тренировке в эконом лайт режиме выносит всех и вся

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  13. akado 08.11.2020 17:42 # akado
    Чет думал, будет игра равных команд, а оказалось Лестер полностью доминирует. БРо - гений!

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  14. sausage 08.11.2020 17:32 # sausage
    Сука, ну зачеееем Мельникова на ОККО взяли. Да уберите этого соплежуя, сука. Ну невозможно слушать наркомана.

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  15. anabanana94 08.11.2020 17:28 # anabanana94
    Всё сезон закончился!

    ТОТТЕНХЭМ КОРОЛИ АПЛ

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  16. superperez101 08.11.2020 17:21 # superperez101
    Почтилсе вылетает из топ4

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  17. superperez101 08.11.2020 17:19 # superperez101
    Лестер и Варди на вершине
    Шпорам не суждено походу

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  18. roberto-89 08.11.2020 17:19 # roberto-89
    Вагиф братишка мои поздравлений, ТТХ молодцы просто ))))

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  19. superperez101 08.11.2020 17:17 # superperez101
    Шпоры побыли полчасика на 1 месте и хватит

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  20. emilyen 08.11.2020 17:17 # emilyen
    АПЛ аxуенна. Пенсы отбросы

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