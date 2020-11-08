"Тоттенхэм" выгрыз победу у "Вест Бромвича"
Гол Харри Кейна на 88-й минуте позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 0:1 в гостях у "Вест Бромвича".
"Дрозды" недосчитались Бранислава Ивановича и Матеуса Перейры, у которых был выявлен коронавирус. Вместо них двоих и Грейди Дианганги вышли Кайл Бартли, Каллум Робинсон и Дара О'Ши.
Относительно победы 1:3 над "Лудогорцем" в четверг в старте у "шпор" произошло пять изменений. Свое доверие Жозе Моуриньо оказал Серхио Регилону, Пьер-Эмилю Хейбьергу, Танги Ндомбеле, Сон Хен Мину и Гарету Бэйлу.
Первый тайм матча на "Хоторнс" получился довольно скучным, и команды нанесли лишь один удар в створ на двоих, создав по несколько полумоментов. Пожалуй, лучший шанс имел на 13-й минуте Сон, оказавшийся на убойной позиции внутри штрафной, но промедлил с ударом, который был заблокирован вернувшимся защитником.
Во втором тайме атаки "Тоттенхэма" стали гораздо более нацеленными. Лондонцы регулярно выходили на удар, прижав своего соперника, который уже особо и не помышлял о контратаках.
В конце концов "шпоры" дожали "Вест Бромвич". На 88-й минуте Мэтт Дохерти навесил с правого фланга в штрафную, где Харри Кейн застал голкипера в полупозиции и кивком головы переправил мяч в ворота — 0:1.
"Дрозды" спохватились, но было уже слишком поздно. Гости своего не отдали.
"Тоттенхэм" был плох до перерыва, чуть лучше после, однако старался до самого конца и был за это вознагражден. "Вест Бромвич" своей игрой во втором тайме показал, что согласен на ничью, за что в итоге и поплатился, перестав огрызаться и угрожать воротам Уго Льориса.
"Вест Бромвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
08.11.2020 16:55
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Последние комментарии:
Выросло блять поколение куколдов
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Дзюба и Безвиз
Один дрочит другой целует
Я хуею публика
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пенсопетеки готовы смотреть матч Чемпионов?
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Инфо: После продажи Тибо Куртуа в "Реал", "Челси" побил трансферный рекорд для вратаря (75 млн фунтов) ради испанца Кепа Аррисабалаги. Бывший голкипер "Атлетик" Бильбао подписал контракт с "синими" на 7 лет.
Источник: http://fapl.ru/players/2681/
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мертвейший вба и ттх оценочки 6.90 vs 7.02, ору 6леать, явный отскок петухов, просто уже щас можно их сливать из списка конкурентов...
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ливерпуль теряет очки
желательно ничья
и плотность нереальная в верхней части таблы)
давно такого не припомню))
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Уже Кин, мотивирует Сити, да что ты будешь делать.
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Что-то пенсы как ни тужатся, а из 4-ки всё равно выпадают. Даже жалко их.
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За Лестер не страшно, Бро #чемпикидофевраля, концовку всегда просирает.
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Удачи Челси в ЛЕ.
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Ставлю жопу моего песика залупенса безписи, что сегодня у Лфк будет очередной травмированный игрок и Гомез привезёт голешник.
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мертвейший вба с трудом дожали, ору, чет у всех наших конкурентов вырвиглазные и рвущедопные победки из последних сил, Челси же как на тренировке в эконом лайт режиме выносит всех и вся
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Чет думал, будет игра равных команд, а оказалось Лестер полностью доминирует. БРо - гений!
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Сука, ну зачеееем Мельникова на ОККО взяли. Да уберите этого соплежуя, сука. Ну невозможно слушать наркомана.
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Всё сезон закончился!
ТОТТЕНХЭМ КОРОЛИ АПЛ
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Почтилсе вылетает из топ4
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Лестер и Варди на вершине
Шпорам не суждено походу
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Вагиф братишка мои поздравлений, ТТХ молодцы просто ))))
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Шпоры побыли полчасика на 1 месте и хватит
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АПЛ аxуенна. Пенсы отбросы
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