"Тоттенхэм" выгрыз победу у "Вест Бромвича"

Гол Харри Кейна на 88-й минуте позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 0:1 в гостях у "Вест Бромвича".

"Дрозды" недосчитались Бранислава Ивановича и Матеуса Перейры, у которых был выявлен коронавирус. Вместо них двоих и Грейди Дианганги вышли Кайл Бартли, Каллум Робинсон и Дара О'Ши.



Относительно победы 1:3 над "Лудогорцем" в четверг в старте у "шпор" произошло пять изменений. Свое доверие Жозе Моуриньо оказал Серхио Регилону, Пьер-Эмилю Хейбьергу, Танги Ндомбеле, Сон Хен Мину и Гарету Бэйлу.



Первый тайм матча на "Хоторнс" получился довольно скучным, и команды нанесли лишь один удар в створ на двоих, создав по несколько полумоментов. Пожалуй, лучший шанс имел на 13-й минуте Сон, оказавшийся на убойной позиции внутри штрафной, но промедлил с ударом, который был заблокирован вернувшимся защитником.



Во втором тайме атаки "Тоттенхэма" стали гораздо более нацеленными. Лондонцы регулярно выходили на удар, прижав своего соперника, который уже особо и не помышлял о контратаках.



В конце концов "шпоры" дожали "Вест Бромвич". На 88-й минуте Мэтт Дохерти навесил с правого фланга в штрафную, где Харри Кейн застал голкипера в полупозиции и кивком головы переправил мяч в ворота — 0:1.



"Дрозды" спохватились, но было уже слишком поздно. Гости своего не отдали.



"Тоттенхэм" был плох до перерыва, чуть лучше после, однако старался до самого конца и был за это вознагражден. "Вест Бромвич" своей игрой во втором тайме показал, что согласен на ничью, за что в итоге и поплатился, перестав огрызаться и угрожать воротам Уго Льориса.



"Вест Бромвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче