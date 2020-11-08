Магуайр понял, почему "Юнайтед" так сильно критикуют

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что его клуб так сильно критикуют из-за зависти к прошлым успехам.

В преддверии субботней победы 1:3 над "Эвертоном" "красные дьяволы" находились под колоссальные давлением. Критиковали всех: игроков "Юнайтед", главного тренера Оле Гуннара Сульшера и руководство клуба.

Магуайр смог почувствовать, что к "Юнайтед" люди настроены иначе, гораздо требовательнее, чем к другим клубам, и у Харри есть теория на этот счет.

"Ну, за свое время в клубе я отметил одну вещь. Мы самый обсуждаемый клуб в мире, и знаете, почему? Потому что мы крупнейший клуб в мире".

"Люди не хотят, чтобы мы были успешны. Почему? Вероятно, это из-за наших успехов в прошлом. Мы должны жить с этим".

"Мы должны реагировать, не позволяя негативу проникнуть внутрь нашего пузыря, внутрь тренировочной базы. Иногда парням сложно из-за этого", — цитирует Магуайра Daily Star.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2020 16:00

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  1. beatles-red 08.11.2020 16:31 # beatles-red
    С таким тугодумием надо было переходить к пенсам

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  2. gerrard08 08.11.2020 16:15 # gerrard08
    Лол, критикуют не скам а вудворта и смеогола.
    А вот лфк хейтят за богатую историю и нынешнею гегемонию.

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