Магуайр понял, почему "Юнайтед" так сильно критикуют
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что его клуб так сильно критикуют из-за зависти к прошлым успехам.
В преддверии субботней победы 1:3 над "Эвертоном" "красные дьяволы" находились под колоссальные давлением. Критиковали всех: игроков "Юнайтед", главного тренера Оле Гуннара Сульшера и руководство клуба.
Магуайр смог почувствовать, что к "Юнайтед" люди настроены иначе, гораздо требовательнее, чем к другим клубам, и у Харри есть теория на этот счет.
"Ну, за свое время в клубе я отметил одну вещь. Мы самый обсуждаемый клуб в мире, и знаете, почему? Потому что мы крупнейший клуб в мире".
"Люди не хотят, чтобы мы были успешны. Почему? Вероятно, это из-за наших успехов в прошлом. Мы должны жить с этим".
"Мы должны реагировать, не позволяя негативу проникнуть внутрь нашего пузыря, внутрь тренировочной базы. Иногда парням сложно из-за этого", — цитирует Магуайра Daily Star.
08.11.2020 16:00
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Последние комментарии:
С таким тугодумием надо было переходить к пенсам
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Лол, критикуют не скам а вудворта и смеогола.
А вот лфк хейтят за богатую историю и нынешнею гегемонию.
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