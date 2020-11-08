Магуайр понял, почему "Юнайтед" так сильно критикуют

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что его клуб так сильно критикуют из-за зависти к прошлым успехам.

В преддверии субботней победы 1:3 над "Эвертоном" "красные дьяволы" находились под колоссальные давлением. Критиковали всех: игроков "Юнайтед", главного тренера Оле Гуннара Сульшера и руководство клуба.



Магуайр смог почувствовать, что к "Юнайтед" люди настроены иначе, гораздо требовательнее, чем к другим клубам, и у Харри есть теория на этот счет.



"Ну, за свое время в клубе я отметил одну вещь. Мы самый обсуждаемый клуб в мире, и знаете, почему? Потому что мы крупнейший клуб в мире".



"Люди не хотят, чтобы мы были успешны. Почему? Вероятно, это из-за наших успехов в прошлом. Мы должны жить с этим".



"Мы должны реагировать, не позволяя негативу проникнуть внутрь нашего пузыря, внутрь тренировочной базы. Иногда парням сложно из-за этого", — цитирует Магуайра Daily Star.