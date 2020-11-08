Гвардиола обещает молиться, чтобы игроки вернулись из сборных здоровыми
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал молиться, чтобы его игроки вернулись здоровыми из своих сборных.
После воскресного матча против "Ливерпуля" "горожан", как и остальных команд Премьер-Лиги, ожидает двухнедельный международный перерыв, в течение которого некоторые сборные проведут аж по три матча, как Англия.
Все это происходит в условиях второй волны пандемии коронавируса, поэтому Гвардиола надеется только на божью помощь.
"Каждый сосредоточен на матче с "Ливерпулем", после которого у нас будет перерыв, но я не хочу думать об этом".
"Мы будем молиться, как и все остальные тренеры, когда 13-14 наших игроков разъедутся по сборным".
"Мы надеемся, что они вернутся полностью здоровыми и в безопасности, но в то же время я не хочу думать об этом. Чему быть, тому не миновать", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
08.11.2020 15:00
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че-то он все утрирует в последнее время
а сульшер уринует
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