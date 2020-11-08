Хадсон-Одои снова нарушила коронавирусные ограничения

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои привел свой клуб в ярость, повторно нарушив коронавирусные ограничения.

Хадсон-Одои с самого начала весьма легкомысленно отнесся к пандемии. Каллум еще в марте переболел коронавирусом, а мае нарушил карантин, что обернулось для него арестом по подозрению в изнасиловании.



Как сообщает Daily Star, в конце октября Хадсон-Одои вновь пренебрег правилами безопасности, отужинав в компании друзей и партнера по команде Фикайо Томори в одном из ресторанов в Мейфэре.



На видео, которым Хадсон-Одои поделился с друзьями в социальных сетях, он подпевает под зажигательные движения Томори и называет того "мой парень" ("my guy"). На следующей сцене Фикайо просит у Каллума PIN-код от кредитной карточки, чтобы оплатить счет.



"Нет никаких сомнений, что клуб будет в ярости. Это не есть хорошо, особенно с учетом того, что Каллум сам переболел коронавирусом и следовательно должен относиться к правилам серьезнее".



"Остальная страна старается, как может, встречаясь с друзьями и членами семьи, с которыми они не живут вместе, только на улице. Это возмутительно, что они ставят себя выше закона", — цитирует свой источник издание.