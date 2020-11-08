Кейн: "Тоттенхэм" достаточно хорош для победы в Премьер-Лиге"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда достаточно хороша для победы в Премьер-Лиге.

В преддверии воскресного матча против "Вест Бромвича" Кейн и партнеры находятся в двух очках от вершины Премьер-Лиги, демонстрируя свою готовность поучаствовать в чемпионской гонке.



Харри надеется, что в этом сезоне "шпорам", наконец, удастся то, что никак не удавалось в предыдущих сезона. Капитан сборной Англии хочет, чтобы "Тоттенхэм" научился выгрызать победы и не терял бы очки обидным образом.



"Когда смотришь на способности нашей команды, ты определенно можешь сказать, что мы достаточно хороши для завоевания титула".



"Я бы сказал, что мы были близки к этому в предыдущие четыре-пять лет, но нам просто не удавалось довести начатое до конца".



"Поэтому не все так просто — недостаточно просто обладать хорошей командой и выиграть несколько матчей для борьбы за титул".



"Думаю, в этом сезоне никакой из команд не удастся уйти в отрыв, как "Ливерпулю" в прошлом году. Поэтому у других команд будут возможности провести хорошие серии и подняться в таблице".



"Также мы должны убедиться, что не увлекаемся. Мы знаем, что играем хорошо и выигрываем матчи. Нам понадобится выгрызать результаты, как в двух последних матчах, это хорошо для твоей уверенности в себе".



"Потому что будут времена, когда мы ведем 1:0 или 2:1 за 10 минут до конца, и нам нужно удержать победный счет. В начале сезона мы этого не делали".



"Так что это приятно, но впереди еще большой путь — посмотрим, где мы будем в феврале или марте, а там станет видно", — цитирует Кейна Daily Mirror.