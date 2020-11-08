"Сити" утроит зарплату Фодена
"Манчестер Сити" собирается предложить Филу Фодену новый контракт, который утроит зарплату полузащитника.
Фоден всегда был на хорошем счету в "Сити", но регулярно заиграл лишь после ухода из клуба Давида Сильвы. В этом сезоне Фил принял участие в шести матчах Премьер-Лиги и забил два гола.
Сейчас у Фодена все еще действует шестилетний контракт, подписанный в 2018 году. По этому трудовому договору Фил получает только 25 тысяч фунтов в неделю.
Очевидно, такая зарплата не соответствует возросшей важности Фодена для команды, и вскоре после Нового года "горожане" надеются заключить с Филом новую сделку, благодаря которой 20-летний англичанин будет получать уже 75 тыс. фунтов каждые семь дней.
Как сообщает Daily Mirror, для Фодена также будет предусмотрена обширная бонусная шкала. Например, надбавка за победу в матче составит 9 тыс. фунтов.
08.11.2020 10:00
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КОРОЛЬ!!!
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мало чот, пора засобираться в Баварию.
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