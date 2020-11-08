"Сити" утроит зарплату Фодена

"Манчестер Сити" собирается предложить Филу Фодену новый контракт, который утроит зарплату полузащитника.

Фоден всегда был на хорошем счету в "Сити", но регулярно заиграл лишь после ухода из клуба Давида Сильвы. В этом сезоне Фил принял участие в шести матчах Премьер-Лиги и забил два гола.



Сейчас у Фодена все еще действует шестилетний контракт, подписанный в 2018 году. По этому трудовому договору Фил получает только 25 тысяч фунтов в неделю.



Очевидно, такая зарплата не соответствует возросшей важности Фодена для команды, и вскоре после Нового года "горожане" надеются заключить с Филом новую сделку, благодаря которой 20-летний англичанин будет получать уже 75 тыс. фунтов каждые семь дней.



Как сообщает Daily Mirror, для Фодена также будет предусмотрена обширная бонусная шкала. Например, надбавка за победу в матче составит 9 тыс. фунтов.