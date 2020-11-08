Клопп уверен, что за титул поспорят больше двух команд

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не думает, что борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне поведут только две команды.

На протяжении двух предыдущих сезонов у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" практически не было конкурентов — остальные команды по стабильности результатов и уровню футбола не дотягивали до двух английских грандов.



Однако Клопп считает, что предыдущие достижения ничего не значат и не гарантируют на будущее. Юрген ожидает, что и другие команды, помимо "Сити", попытаются отобрать титул у "Ливерпуля".



"Считаю ли я, что в этом сезоне за титул будут бороться не только две команды? Да, и так было всегда. До определенного момента в прошлом сезоне минимум три команды долгое время участвовали в гонке. И меня это не удивляет".



"Тебе ничего не гарантировано. Кто-нибудь мог себе представить восемь или девять месяцев назад, что этот вирус остановит весь мир за какую-то неделю? Футбол ничем не отличается, здесь нет ничего само собой разумеющегося".



"Я не думаю о нас как об одной из двух топ-команд. Я думаю о нас как о команде, которой нужно сделать много вещей, чтобы достичь успеха. Давайте их сделаем и посмотрим, к чему это нас приведет".



"Мне не интересно, когда люди говорят о нас как об одной из двух топ-команд или об одной из четырех топ-команд. Это не имеет значения, когда ты готовишься к матчу. Моя работа заключается в том, чтобы готовить свою команду к футбольным матчам, и следующий матч будет тяжелым".



"Если вы посмотрите на предыдущие два года, то они были успешными для обеим команд. "Сити" выиграл один титул, мы выиграли один титул. Также мы выиграли Лигу Чемпионов, "Сити" выиграл Кубок Англии".



"Но это не означает, что у нас есть билет сделать это снова в нынешнем году. Шансы есть у каждого. Поэтому я и сказал, что мы ничего не защищаем — мы идем в атаку на следующий титул и делаем это всеми силами в столь особенное время", — сообщил Клопп Sky Sports.