Артета не жалеет, что продал Мартинеса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не жалеет о своем решении продать голкипера Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу".

Несмотря на героическую игру Мартинеса в концовке прошлого сезона, Артета не смог пообещать Эмилиано, что тот будет его первым номером в новой кампании.



В результате Мартинес ушел в "Астон Виллу" и в воскресенье впервые сыграет против "канониров". В преддверии домашнего матча с бирмингемской командой Артета заверил, что по-прежнему уверен в правильности своего решения.



"Когда мы сели поговорить, мы убедились, что так будет правильно. Он хотел стать первым номером и играть регулярно, а я не мог ему этого гарантировать. Думаю, мы должны были дать ему возможность выбрать, где он хочет играть".



"Его очень уважают в этой стране, он находится здесь уже 10 лет, и с учетом его игры за нас в прошлом сезоне мы решили, что "Астон Вилла" будет правильным клубом для него. Я был рад его отпустить, приняв правильное решение для его карьеры".



"Он был очень голоден и жаждал играл. У него было четкое представление насчет следующего этапа в своей карьере, поэтому я уверен, что он добьется успеха", — цитирует Артету Goal.