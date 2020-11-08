Сульшер: "Погба проявил свои качества"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил полузащитника Поля Погба после победы 1:3 над "Эвертоном".

Во время выезда к "Башакшехиру" в рамках Лиги Чемпионов в минувшую среду Сульшер специально поберег Скотта Мактоминея и Фреда, планируя использовать эту связку в субботнем матче на "Гудисон Парк".



Таким образом, Погба снова не нашлось места в стартовом составе "красных дьяволов" на большой матч, однако Полю все равно удалось произвести впечатление на своего тренера.



"Ты должен хотеть выиграть матч, но также ты должен думать о следующем матче. Конечно, Скотт и Фред не сыграли тогда, потому что им предстояло сыграть сегодня".



"Думаю, когда Поль вышел на замену сегодня, он тоже проявил свои качества. Он продемонстрировал свое мастерство и свою силу, что позволило нам играть через него, потому что во втором тайме у нас слегка возникали проблемы".



"Мы были такими уставшими, потому что остальная команда играла на неделе в Турции, но Поль по-настоящему освежил игру", — цитирует Сульшера talkSPORT.