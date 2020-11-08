8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 8 ноября, четырьмя поединками завершится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ БРОМВИЧ — ТОТТЕНХЭМ 15:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" не слишком убедительно обыграл "Брайтон" на прошлой неделе, но какая разница — "шпоры" взяли три очка, а если победят и здесь, то минимум на несколько часов захватят лидерство в Премьер-Лиге. "Вест Бромвич" по-прежнему не знает побед в этом сезоне и, по слухам, близок к расставанию со своим главным тренером Славеном Биличем, для которого этот матч вполне может стать последним. Правда, "Тоттенхэм" выиграл лишь две из 10 последних встреч с "дроздами" в рамках чемпионата, потерпев два поражения.



"Вест Бромвичу" предстоит оценить состояние защитника Дары О'Ши, который пропустил два предыдущих матча из-за проблем с лодыжкой. Сэм Филд и Хэл Робсон-Кану травмированы.



Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон оправился после легкой болезни. Точно не сыграет Эрик Ламела, Серж Орье под вопросом.



ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Лестер" впервые в своей истории выиграл пять из семи первых матчей в высшем дивизионе, но при этом два последних домашних поединка в Премьер-Лиге "лисы" проиграли с общим счетом 0:4. "Вулверхэмптон" имеет рекордное для себя количество очков после семи первых туров Премьер-Лиги — 13. Это всего на два меньше, чем у соперника "волков". "Лестер" проиграл только одну из 23 последних домашних встреч с "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата.



Защитник "Лестера" Джонни Эванс возвращается после трех матчей отсутствия с травмой спины. Чаглар Сеюнджю, Даниэль Амарти, Тимоти Кастань, Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди по-прежнему в лазарете.



У "Вулверхэмптона" отсутствует лишь Хонни.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" с самого начала считались фаворитами этого сезона, но если "красные" пока вполне оправдывают ожидания, то "горожане" стартовали с пробуксовкой и сейчас уступают действующему чемпиону уже пять очков, что обязывает их играть на победу. На стороне "Сити" статистика — "Ливерпуль" проиграл все три последних выезда на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 11:1.



Нападающий "Сити" Габриэль Жезус может всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги выйти в старте. Бенжамен Менди, Фернандиньо и Серхио Агуэро команде не помогут.



"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Виргила Ван Дейка, Фабиньо, Алекса Окслейд-Чемберлена и Тиаго Алькантару, но Жоэль Матип и Наби Кейта должны быть в порядке.



АРСЕНАЛ — АСТОН ВИЛЛА 22:15



Ярко начав сезон, затем "Астон Вилла" принялась из рук вон плохо обороняться и в двух последних матчах — оба проиграв — пропустила аж семь мячей. В этом плане бирмингемцам есть чему поучиться у "Арсенала", который может похвастать лучшей обороной во всей Премьер-Лиге — только семь пропущенных мячей со старта сезона. "Канониры" выиграли все три последние домашние встречи с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 12:2.



"Арсенал" по-прежнему вынужден обходиться без Пабло Мари, Калума Чемберса, Габриэля Мартинелли и Риса Нелсона.



Голкипер "Виллы" Том Хитон вернулся к полноценным тренировкам после 10 месяцев отсутствия с травой связок колена. Вне игры Бертран Траоре и Уэсли Мораес.