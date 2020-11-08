Лэмпард признался, что Зийеш превзошел его ожидания

Хаким Зийеш Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что вингер Хаким Зийеш превзошел его ожидания.

"Челси" оформил приобретение Зийеша у "Аякса" еще в феврале, однако из-за травмы в предсезонном матче Хакиму пришлось ждать своего дебюта за "синих" до октября.

Лэмпард всегда знал, что получил отличного игрока в лице Зийеша, но своей игрой после возвращения в строй 27-летний марокканец просто поразил Фрэнка.

"Челси" выиграл все четыре матча, на которые Зийеш выходил в стартовом составе, в процессе забив 14 голов, и после победы 4:1 над "Шеффилд Юнайтед" Лэмпард не стал скупиться на похвалу в адрес подопечного.

"Да, он невероятен... Мы играли против него в Лиге Чемпионов в прошлом году, поэтому я знал его еще по прошлому году. Он игрок самого, самого высокого уровня".

"Иногда замечательно видеть это со стороны, но когда ты сам работаешь с кем-нибудь, игрок может впечатлить тебя еще больше своим характером и своим мастерством".

"Он долго находился вне футбола. Голландская лига завершилась очень, очень давно, а также он перенос травму. Поэтому взять и заиграть подобным образом после всего этого — это отличный знак".

Он стал огромным плюсом для нас, и так будет и дальше", — цитирует Лэмпарда TEAMtalk.


Метки Зийеш, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. ketamin 08.11.2020 01:06 # ketamin
    Я, честно говоря, скептически относился к этому щуплому марокканцу, касаемо его шансов в АПЛ. Но он начал доказывать обратное. Это не может, не радовать

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  2. ganinilyha 08.11.2020 00:17 # ganinilyha
    Я бы так про Вернера сказал. Зиеш пиздатый, и это не вызывало сомнений.

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  3. slavik92 08.11.2020 00:15 # slavik92
    Неожиданно хорош, оказался.
    По первым матчам мертвяк был, думал не потянет по физухе.

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  4. gjchancel 08.11.2020 00:07 # gjchancel
    Хорошо раздает ...

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