Лэмпард признался, что Зийеш превзошел его ожидания

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что вингер Хаким Зийеш превзошел его ожидания.

"Челси" оформил приобретение Зийеша у "Аякса" еще в феврале, однако из-за травмы в предсезонном матче Хакиму пришлось ждать своего дебюта за "синих" до октября.



Лэмпард всегда знал, что получил отличного игрока в лице Зийеша, но своей игрой после возвращения в строй 27-летний марокканец просто поразил Фрэнка.



"Челси" выиграл все четыре матча, на которые Зийеш выходил в стартовом составе, в процессе забив 14 голов, и после победы 4:1 над "Шеффилд Юнайтед" Лэмпард не стал скупиться на похвалу в адрес подопечного.



"Да, он невероятен... Мы играли против него в Лиге Чемпионов в прошлом году, поэтому я знал его еще по прошлому году. Он игрок самого, самого высокого уровня".



"Иногда замечательно видеть это со стороны, но когда ты сам работаешь с кем-нибудь, игрок может впечатлить тебя еще больше своим характером и своим мастерством".



"Он долго находился вне футбола. Голландская лига завершилась очень, очень давно, а также он перенос травму. Поэтому взять и заиграть подобным образом после всего этого — это отличный знак".



Он стал огромным плюсом для нас, и так будет и дальше", — цитирует Лэмпарда TEAMtalk.