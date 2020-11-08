Лэмпард признался, что Зийеш превзошел его ожидания
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что вингер Хаким Зийеш превзошел его ожидания.
"Челси" оформил приобретение Зийеша у "Аякса" еще в феврале, однако из-за травмы в предсезонном матче Хакиму пришлось ждать своего дебюта за "синих" до октября.
Лэмпард всегда знал, что получил отличного игрока в лице Зийеша, но своей игрой после возвращения в строй 27-летний марокканец просто поразил Фрэнка.
"Челси" выиграл все четыре матча, на которые Зийеш выходил в стартовом составе, в процессе забив 14 голов, и после победы 4:1 над "Шеффилд Юнайтед" Лэмпард не стал скупиться на похвалу в адрес подопечного.
"Да, он невероятен... Мы играли против него в Лиге Чемпионов в прошлом году, поэтому я знал его еще по прошлому году. Он игрок самого, самого высокого уровня".
"Иногда замечательно видеть это со стороны, но когда ты сам работаешь с кем-нибудь, игрок может впечатлить тебя еще больше своим характером и своим мастерством".
"Он долго находился вне футбола. Голландская лига завершилась очень, очень давно, а также он перенос травму. Поэтому взять и заиграть подобным образом после всего этого — это отличный знак".
Он стал огромным плюсом для нас, и так будет и дальше", — цитирует Лэмпарда TEAMtalk.
08.11.2020 00:05
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Я, честно говоря, скептически относился к этому щуплому марокканцу, касаемо его шансов в АПЛ. Но он начал доказывать обратное. Это не может, не радовать
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Я бы так про Вернера сказал. Зиеш пиздатый, и это не вызывало сомнений.
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Неожиданно хорош, оказался.
По первым матчам мертвяк был, думал не потянет по физухе.
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Хорошо раздает ...
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