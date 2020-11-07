Гвардиола видит семь команд, способных выиграть Премьер-Лигу

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что сразу семь команд могут побороться за титул Премьер-Лиги.

В преддверии воскресного матча против "Ливерпуля" Гвардиола назвал "красных" в качестве претендента номер один на титул, однако каталонец видит много других команд, способных составить конкуренцию действующему чемпиону.

К таковым командам Гвардиола относит представителей "большой шестерки" и "Лестер", ожидая, что все решится на финише.

"Они ("Ливерпуль") выглядят главным фаворитом, но я думаю, что из-за пандемии ситуация будет слегка другой, чем обычно. Я вижу другие сильные команды".

"Лестер" сохранил свой уровень с прошлого сезона, не считая заключительные полтора месяца, когда они потеряли много очков. Сейчас они выдают результаты невероятно стабильным образом".

"Арсенал" сделал большой шаг вперед к тому, чтобы стать претендентом. В "Тоттенхэме" Моуриньо обладает той командой, как он того хочет. "Челси" теперь стал так надежен, не пропуская голов и много забивая, и у них огромная глубина состава для ротации. Результаты "Юнайтед" в данный момент оставляют желать лучшего, но в прошлом сезоне мы могли убедиться в их мастерстве, они невероятны быстры и беспощадны впереди, у них первоклассная команда".

"Думаю, в этом сезоне много команд будут сражаться за чемпионство. Будет важно не выбыть из гонки к пяти или 10 заключительным матчам. Надеюсь, нам это удастся, и в концовке сезона мы будем сохранять шансы на титул", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. dkas6242 07.11.2020 23:40 # dkas6242
    Вешает не по детский. Понятно что Ливер, Сити или Членси.

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  2. mikkiynwa 07.11.2020 23:36 # mikkiynwa
    Скум тут что делает?

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  3. mancityman 07.11.2020 23:24 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. kukuruzzo 07.11.2020 23:24 # kukuruzzo
    И только один Рот.

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  5. griezmann 07.11.2020 23:11 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  6. pokersanogo 07.11.2020 23:09 # pokersanogo
    МЮ назвал чисто потому, что его команду они стабильно выносят. Иначе, по нынешней игре они - слабейшее звено в этой семёрке.

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  7. superperez101 07.11.2020 23:01 # superperez101
    Этому балаболу веры нет

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