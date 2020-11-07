Гвардиола видит семь команд, способных выиграть Премьер-Лигу

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что сразу семь команд могут побороться за титул Премьер-Лиги.

В преддверии воскресного матча против "Ливерпуля" Гвардиола назвал "красных" в качестве претендента номер один на титул, однако каталонец видит много других команд, способных составить конкуренцию действующему чемпиону.



К таковым командам Гвардиола относит представителей "большой шестерки" и "Лестер", ожидая, что все решится на финише.



"Они ("Ливерпуль") выглядят главным фаворитом, но я думаю, что из-за пандемии ситуация будет слегка другой, чем обычно. Я вижу другие сильные команды".



"Лестер" сохранил свой уровень с прошлого сезона, не считая заключительные полтора месяца, когда они потеряли много очков. Сейчас они выдают результаты невероятно стабильным образом".



"Арсенал" сделал большой шаг вперед к тому, чтобы стать претендентом. В "Тоттенхэме" Моуриньо обладает той командой, как он того хочет. "Челси" теперь стал так надежен, не пропуская голов и много забивая, и у них огромная глубина состава для ротации. Результаты "Юнайтед" в данный момент оставляют желать лучшего, но в прошлом сезоне мы могли убедиться в их мастерстве, они невероятны быстры и беспощадны впереди, у них первоклассная команда".



"Думаю, в этом сезоне много команд будут сражаться за чемпионство. Будет важно не выбыть из гонки к пяти или 10 заключительным матчам. Надеюсь, нам это удастся, и в концовке сезона мы будем сохранять шансы на титул", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.