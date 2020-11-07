"Челси" сокрушил "Шеффилд Юнайтед"

"Челси" в доминирующей манере переиграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 4:1, несмотря на то, что первым пропустил.

Относительно победы 3:0 над "Ренном" посреди недели в старте у "синих" произошло лишь одно изменение. Вместо Жоржиньо появился Матео Ковачич.



У "клинков" с первых минут появились Джон Лундстрем, Оливер Норвуд и Дэвид Макголдрик, заменив Бена Осборна, Итана Ампаду и Оли Макберни.



Гости на удивление дерзко начали матч, и это обеспечило им гол уже на девятой минуте. Джордж Болдок с правого края штрафной сделал передачу в центр на Сандера Берга, а удар того подправил в ворота Макголдрик — 0:1.



Правды ради, "Челси" довольно скоро пришел в себя, принялся атаковать и в середине тайма восстановил равновесие в счете. Ковачич рванул по правому краю штрафной, получил своевременную передачу от Хакима Зйеша и сделал пас назад под удар Тэмми Абрахэма — 1:1.



Сравняв счет, хозяева только увеличили натиск. На 31-й минуте Тимо Вернер, играя на добивании после отраженного голкипером удара Бена Чилуэлла, попал в перекладину.



Прошло еще три минуты, и Чилуэлл на дальней штанге помог мячу опуститься в ворота после заброса от Зийеша — 2:1.



До перерыва "синие" едва не забили третий гол, однако голкипер гостей Аарон Рамсдейл в падении отразил удар Чилуэлла.



Во втором тайме "Челси" просто доминировал над соперником, создавая момент за моментом. Мяч совершенно не держался у "Шеффилд Юнайтед", однако "клинки" каким-то образом держались.



И все-таки "синие" добились своего. На 77-й минуте Тиаго Силва откликнулся на подачу Зийешем углового, головой срезав мяч в ворота — 3:1.



Спустя минуту Вернер благодаря передаче великолепного Зийеша вышел один на один и перебросил мяч через голкипера, однако мимо.



Но уже на 80-й минуте Вернер исправился. Тимо вышел по центру после передачи Нголо Канте и пробил, не сближаясь с голкипером — 4:1.



"Шеффилд Юнайтед" открыл счет в этом матче, но своим быстрым голом лишь разозлил "Челси", который просто разорвал соперника и создал моментов еще на несколько голов.



"Челси" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче