"Челси" сокрушил "Шеффилд Юнайтед"

Челси "Челси" в доминирующей манере переиграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 4:1, несмотря на то, что первым пропустил.

Относительно победы 3:0 над "Ренном" посреди недели в старте у "синих" произошло лишь одно изменение. Вместо Жоржиньо появился Матео Ковачич.

У "клинков" с первых минут появились Джон Лундстрем, Оливер Норвуд и Дэвид Макголдрик, заменив Бена Осборна, Итана Ампаду и Оли Макберни.

Гости на удивление дерзко начали матч, и это обеспечило им гол уже на девятой минуте. Джордж Болдок с правого края штрафной сделал передачу в центр на Сандера Берга, а удар того подправил в ворота Макголдрик — 0:1.

Правды ради, "Челси" довольно скоро пришел в себя, принялся атаковать и в середине тайма восстановил равновесие в счете. Ковачич рванул по правому краю штрафной, получил своевременную передачу от Хакима Зйеша и сделал пас назад под удар Тэмми Абрахэма — 1:1.

Сравняв счет, хозяева только увеличили натиск. На 31-й минуте Тимо Вернер, играя на добивании после отраженного голкипером удара Бена Чилуэлла, попал в перекладину.

Прошло еще три минуты, и Чилуэлл на дальней штанге помог мячу опуститься в ворота после заброса от Зийеша — 2:1.

До перерыва "синие" едва не забили третий гол, однако голкипер гостей Аарон Рамсдейл в падении отразил удар Чилуэлла.

Во втором тайме "Челси" просто доминировал над соперником, создавая момент за моментом. Мяч совершенно не держался у "Шеффилд Юнайтед", однако "клинки" каким-то образом держались.

И все-таки "синие" добились своего. На 77-й минуте Тиаго Силва откликнулся на подачу Зийешем углового, головой срезав мяч в ворота — 3:1.

Спустя минуту Вернер благодаря передаче великолепного Зийеша вышел один на один и перебросил мяч через голкипера, однако мимо.

Но уже на 80-й минуте Вернер исправился. Тимо вышел по центру после передачи Нголо Канте и пробил, не сближаясь с голкипером — 4:1.

"Шеффилд Юнайтед" открыл счет в этом матче, но своим быстрым голом лишь разозлил "Челси", который просто разорвал соперника и создал моментов еще на несколько голов.

"Челси" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 22:25

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Последние комментарии:




  1. selta 07.11.2020 23:42 # selta
    gucman

    Лэмпс сделает лучший Челси в истории

    Источник: http://fapl.ru/posts/82060/?c=1
    Какое глубокое понимание игры))
    Супчик с его «прогрессивной» семьей и четырехлетней сестренкой, которые считают семейной комедией фильм где поца насилуют страпоном два немца!
    Ну и гейтурик с прихвостнем черножопым) чет маловато дегров подпалил, сюда бы еще сосача добавить и будет аддский квартет гомосеков с барашколюбом в роли питомца!
    Эх, вот такие нынче пошли, любители приседания сфинктером на стеклотару)

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  2. zheka000000 07.11.2020 23:39 # zheka000000
    6 х 2 — ни один игрок АПЛ в этом сезоне не сумел создать больше голевых моментов за один матч, чем Хаким Зиеш против «Шеффилда» (6 созданных шансов и 2 ассиста).

    ну вы поняли

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  3. mikkiynwa 07.11.2020 23:38 # mikkiynwa
    Эвертон, кстати, дерьмо ебаное.

    Это карма за это насасанную ничью.

    Сколько бабла в это говно не вливай, как были на уровне 7-9 мест, так и останутся.

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  4. anabanana94 07.11.2020 23:38 # anabanana94
    Природа не знает, что о ней говорят.

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  5. sausage 07.11.2020 23:29 # sausage
    Зиешь чем-то напомнил Озила в форме. Не по позиции, не по стилю игры, а по общему впечатлению: особо не заметен в развитии атаки или каких-нибудь активных действиях, но передачи выдаёт 100%-е голевые или близкие к тому. Кстати, в Аяксе он намного активнее действовал по флангу, наверное не втянулся ещё в ритм.

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  6. thegodfather 07.11.2020 23:18 # thegodfather
    Стыдно читать комменты сельты(((

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  7. mikkiynwa 07.11.2020 23:14 # mikkiynwa
    Брюстера, кстати, удачно слили пзд, Спасибо Эдварсу:D

    Два матча смотрел с Брюстером, он почти мяча не касается, просто бегает по полю.

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  8. gucman 07.11.2020 23:09 # gucman
    Лэмпс сделает лучший Челси в истории

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  9. mikkiynwa 07.11.2020 23:08 # mikkiynwa
    Крч, я как - то писал, что думаю, что Челси будут вторыми после ЛФК в этом сезоне, так и думаю.

    Только это было до травмы ВВД, но думаю справятся колбасойды.

    Трансферы норм у них.
    Кроме Хавертца, пока что выглядит мягкотелым и аморфным, напоминает Морату своей физикой.

    А вот Вернер и Зиешь хорошие трансферы.

    По Менди сложно судить, с Севильей потащил два хороших Сейва.

    Ну, а про Краснодар, Шеффилд и Ренн в большинстве.. Выводов делать не стоит. Нужно сезон глянуть полноценный.

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  10. ian 07.11.2020 23:03 # ian
    Челси - темная лошадка?

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  11. superperez101 07.11.2020 23:02 # superperez101
    Пенсы обыграли последнюю команду и тут же устроили оргию

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  12. hachidlo 07.11.2020 23:01 # hachidlo
    Чилвел очень хорош.То что нужно было команде все эти годы.

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  13. thegodfather 07.11.2020 22:59 # thegodfather
    Силва это клад. Бесценный.
    Просто задаром его получить...

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  14. gerrard08 07.11.2020 22:59 # gerrard08
    Колбасы выиграли шеффилд: «норм, с победой, хорошо что без травм, дальше тяжелый период»
    Пенсы выиграли шеффилд: «ааааа это открывайте шампанское!!9! Это лучший челси из всех челси!!9 *пенсоплэернейм* лучший трансфер за эту эру!! Мы чампионы!!

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  15. selta 07.11.2020 22:51 # selta
    Пздц что за брюстер? Незнал что такой на поле был пока не заменили (начал смотреть с 3 минуты где то)
    Блеа вот это реально бизнесс кар слить такое убожество за 30 лямов!
    А рамсдейл?)
    С мордой безвиза, копия валерки с фото, отбивал все перед собой!
    Реакция хорошая, но поц вообще не ловит, он лишь отбивает перед собой!

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  16. zigimarley 07.11.2020 22:51 # zigimarley
    Увы. Куда пихать Хаверца?
    Без него игра лучше.

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  17. bezviz 07.11.2020 22:49 # bezviz
    Вернер 13 матчей во всех турнирах - 8 голов 2 гп и 4 заработанные пенки, где там колбасня которая тявкала провальный трансфер ко ко ко? у вашего дермино вроде ваще 0 голов ахахахахаха, а Вернер на его месте мог быть, но Челси вас о6оссал и урвал такого топаря всего за 40 млн))

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  18. lovrentiy 07.11.2020 22:48 # lovrentiy
    Собственно, рано ещё восхваляться пенсам. Краснодар, Ренн, Шеффилд это не уровень топ клубов. С тем же дохлым МЮ, ничего не смогли сделать.

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  19. thegodfather 07.11.2020 22:47 # thegodfather
    Вот и 4 поинта после брома и саута... Было бы уже 19. И чисто нюхайте опку, хейтерки.

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  20. bezviz 07.11.2020 22:45 # bezviz
    Маринка лучшая, роковая женщина, Зиеш Вернер Чилли Силва Менди и все относительно дешево с учетом пандемии, Хаверц мега топ и он себя еще покажет, я уверен что он переплюнет КДБ, просто готов ей ноги целовать!

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