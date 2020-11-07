"Челси" сокрушил "Шеффилд Юнайтед"
"Челси" в доминирующей манере переиграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 4:1, несмотря на то, что первым пропустил.
Относительно победы 3:0 над "Ренном" посреди недели в старте у "синих" произошло лишь одно изменение. Вместо Жоржиньо появился Матео Ковачич.
У "клинков" с первых минут появились Джон Лундстрем, Оливер Норвуд и Дэвид Макголдрик, заменив Бена Осборна, Итана Ампаду и Оли Макберни.
Гости на удивление дерзко начали матч, и это обеспечило им гол уже на девятой минуте. Джордж Болдок с правого края штрафной сделал передачу в центр на Сандера Берга, а удар того подправил в ворота Макголдрик — 0:1.
Правды ради, "Челси" довольно скоро пришел в себя, принялся атаковать и в середине тайма восстановил равновесие в счете. Ковачич рванул по правому краю штрафной, получил своевременную передачу от Хакима Зйеша и сделал пас назад под удар Тэмми Абрахэма — 1:1.
Сравняв счет, хозяева только увеличили натиск. На 31-й минуте Тимо Вернер, играя на добивании после отраженного голкипером удара Бена Чилуэлла, попал в перекладину.
Прошло еще три минуты, и Чилуэлл на дальней штанге помог мячу опуститься в ворота после заброса от Зийеша — 2:1.
До перерыва "синие" едва не забили третий гол, однако голкипер гостей Аарон Рамсдейл в падении отразил удар Чилуэлла.
Во втором тайме "Челси" просто доминировал над соперником, создавая момент за моментом. Мяч совершенно не держался у "Шеффилд Юнайтед", однако "клинки" каким-то образом держались.
И все-таки "синие" добились своего. На 77-й минуте Тиаго Силва откликнулся на подачу Зийешем углового, головой срезав мяч в ворота — 3:1.
Спустя минуту Вернер благодаря передаче великолепного Зийеша вышел один на один и перебросил мяч через голкипера, однако мимо.
Но уже на 80-й минуте Вернер исправился. Тимо вышел по центру после передачи Нголо Канте и пробил, не сближаясь с голкипером — 4:1.
"Шеффилд Юнайтед" открыл счет в этом матче, но своим быстрым голом лишь разозлил "Челси", который просто разорвал соперника и создал моментов еще на несколько голов.
"Челси" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
07.11.2020 22:25
Просмотров: 3011
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Последние комментарии:
gucman
Лэмпс сделает лучший Челси в истории
Источник: http://fapl.ru/posts/82060/?c=1
Какое глубокое понимание игры))
Супчик с его «прогрессивной» семьей и четырехлетней сестренкой, которые считают семейной комедией фильм где поца насилуют страпоном два немца!
Ну и гейтурик с прихвостнем черножопым) чет маловато дегров подпалил, сюда бы еще сосача добавить и будет аддский квартет гомосеков с барашколюбом в роли питомца!
Эх, вот такие нынче пошли, любители приседания сфинктером на стеклотару)
(ответить)
6 х 2 — ни один игрок АПЛ в этом сезоне не сумел создать больше голевых моментов за один матч, чем Хаким Зиеш против «Шеффилда» (6 созданных шансов и 2 ассиста).
ну вы поняли
(ответить)
Эвертон, кстати, дерьмо ебаное.
Это карма за это насасанную ничью.
Сколько бабла в это говно не вливай, как были на уровне 7-9 мест, так и останутся.
(ответить)
Природа не знает, что о ней говорят.
(ответить)
Зиешь чем-то напомнил Озила в форме. Не по позиции, не по стилю игры, а по общему впечатлению: особо не заметен в развитии атаки или каких-нибудь активных действиях, но передачи выдаёт 100%-е голевые или близкие к тому. Кстати, в Аяксе он намного активнее действовал по флангу, наверное не втянулся ещё в ритм.
(ответить)
Стыдно читать комменты сельты(((
(ответить)
Брюстера, кстати, удачно слили пзд, Спасибо Эдварсу:D
Два матча смотрел с Брюстером, он почти мяча не касается, просто бегает по полю.
(ответить)
Лэмпс сделает лучший Челси в истории
(ответить)
Крч, я как - то писал, что думаю, что Челси будут вторыми после ЛФК в этом сезоне, так и думаю.
Только это было до травмы ВВД, но думаю справятся колбасойды.
Трансферы норм у них.
Кроме Хавертца, пока что выглядит мягкотелым и аморфным, напоминает Морату своей физикой.
А вот Вернер и Зиешь хорошие трансферы.
По Менди сложно судить, с Севильей потащил два хороших Сейва.
Ну, а про Краснодар, Шеффилд и Ренн в большинстве.. Выводов делать не стоит. Нужно сезон глянуть полноценный.
(ответить)
Челси - темная лошадка?
(ответить)
Пенсы обыграли последнюю команду и тут же устроили оргию
(ответить)
Чилвел очень хорош.То что нужно было команде все эти годы.
(ответить)
Силва это клад. Бесценный.
Просто задаром его получить...
(ответить)
Колбасы выиграли шеффилд: «норм, с победой, хорошо что без травм, дальше тяжелый период»
Пенсы выиграли шеффилд: «ааааа это открывайте шампанское!!9! Это лучший челси из всех челси!!9 *пенсоплэернейм* лучший трансфер за эту эру!! Мы чампионы!!
(ответить)
Пздц что за брюстер? Незнал что такой на поле был пока не заменили (начал смотреть с 3 минуты где то)
Блеа вот это реально бизнесс кар слить такое убожество за 30 лямов!
А рамсдейл?)
С мордой безвиза, копия валерки с фото, отбивал все перед собой!
Реакция хорошая, но поц вообще не ловит, он лишь отбивает перед собой!
(ответить)
Увы. Куда пихать Хаверца?
Без него игра лучше.
(ответить)
Вернер 13 матчей во всех турнирах - 8 голов 2 гп и 4 заработанные пенки, где там колбасня которая тявкала провальный трансфер ко ко ко? у вашего дермино вроде ваще 0 голов ахахахахаха, а Вернер на его месте мог быть, но Челси вас о6оссал и урвал такого топаря всего за 40 млн))
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Собственно, рано ещё восхваляться пенсам. Краснодар, Ренн, Шеффилд это не уровень топ клубов. С тем же дохлым МЮ, ничего не смогли сделать.
(ответить)
Вот и 4 поинта после брома и саута... Было бы уже 19. И чисто нюхайте опку, хейтерки.
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Маринка лучшая, роковая женщина, Зиеш Вернер Чилли Силва Менди и все относительно дешево с учетом пандемии, Хаверц мега топ и он себя еще покажет, я уверен что он переплюнет КДБ, просто готов ей ноги целовать!
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