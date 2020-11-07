Фернандеш рассказал, почему подарил гол Кавани

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что сознательно отказался от возможности оформить хет-трик в матче с "Эвертоном", чтобы подарить дебютный гол за клуб Эдинсону Кавани.

Главный героем победного для "Юнайтед" матча против "Эвертона" (1:3) стал Фернандеш, отметившись дублем и результативной передачей.



В случае со своим вторым голом Бруну выполнял передачу на Маркуса Рэшфорда, который, как кажется, головой до мяча не добрался, и снаряд сам по себе попал в ворота.



По словам Фернандеша, ему все равно, если гол в итоге перепишут на Рэшфорда. Для Бруну интересы команды превыше всего, что он доказал передачей на Кавани в компенсированное время.



"Если Маркус слегка коснулся мяча, это может быть его гол. Для меня это неважно. Самое важное для меня как для 10-го номера — снабжать передачами своих партнеров по команде, как я это сделал в концовке матча в случае с Эди".



У меня была возможность пробить и, возможно, оформить хет-трик, но я увидел Эди в одиночестве, и он получил свой момент. Если мой второй гол заберет Маркус, это не проблема", — сообщил Фернандеш BT Sport.