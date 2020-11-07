Магуайр защищает партнеров по "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр выступил в защиту своих партнеров по команде.

Волевой победой 1:3 над "Эвертоном" в субботу "Юнайтед" ответил на поражения от "Арсенала" и "Башакшехира", а также на всю ту критику, которая захлестнула Магуайра и партнеров в предыдущие дни.



Харри признает, что результаты "красных дьяволов" оставляют желать лучшего, однако самый дорогой защитник в мире призывает не ставить под сомнение самоотдачу его команды.



"Мы знали, что должны были набирать три очка сегодня".



"Сезона едва начался, и мы не смотрим в таблицу, но набранное нами количество очков — это недостаточно хорошо для этого клуба".



"Нам важно отвечать на неудачи, как мы это сделали против "Ньюкасла".



"Мы очень хорошо начали матч, но пропустили нелепый гол после длинного прямого заброса вперед. Нам нужно было лучше страховать друг друга".



"Люди сомневались в нас, но мы знаем, что должны отвечать им не только 90 минут, а день за днем. Эти парни стараются ради клуба, не зная усталости, и каждый хочет совершенствоваться и становиться лучше. Тренеру приходилось уводить игроков с тренировочного поля".



"Думаю, мы знаем, что нельзя пропускать такие голы, как первый в Стамбуле. Отправляясь в Турцию, мы знали, что нас ждет тяжелый матч. Мы остались разочарованы, но мы все поняли еще в раздевалке, мы подняли свои руки и извинились".



"У нас хороший коллектив, который очень упорно трудится, и все мы остаемся сплоченными", — сообщил Магуайр BT Sport.