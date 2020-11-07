МЮ впервые за 27 лет выиграл семь выездных матчей подряд в Премьер-Лиге
Обыграв "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" нарастил свою серию из выездных побед в Премьер-Лиге до семи.
Пропустив на "Гудисон Парк" уже на 12-й минуте, благодаря дублю Бруну Фернандеша и позднему голу Эдинсона Кавани "Юнайтед" оформил волевую победу со счетом 1:3.
Таким образом, "красные дьяволы" выиграли все три выездных матча в этом сезоне Премьер-Лиги, а с учетом концовки прошлой кампании — все семь, и это лучшая серия такого рода для клуба с августа 1993.
Тогда, в 1993 году, "Юнайтед" под руководством сэра Алекса Фергюсона впоследствии смог выиграть Премьер-Лигу.
Столь впечатляющая выездная форма резко контрастирует с домашней — на "Олд Траффорд" команда Оле Гуннара Сульшера набрала лишь одно очко из 12 возможных в этом сезоне.
07.11.2020 20:00
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Последние комментарии:
Как же этот физрук умудряется балансировать)
Эмери, Сарри, Почетино - всех пережил этот везунчик
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Нынешняя домашняя серия проигрышей явно ярче
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ВестБром можно уже поздравить с победой будущей))
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Ну за апл значит побегаем в этом сезоне
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Оле заслужил новый контракт!
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