МЮ впервые за 27 лет выиграл семь выездных матчей подряд в Премьер-Лиге

Бруну Фернандеш Обыграв "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" нарастил свою серию из выездных побед в Премьер-Лиге до семи.

Пропустив на "Гудисон Парк" уже на 12-й минуте, благодаря дублю Бруну Фернандеша и позднему голу Эдинсона Кавани "Юнайтед" оформил волевую победу со счетом 1:3.

Таким образом, "красные дьяволы" выиграли все три выездных матча в этом сезоне Премьер-Лиги, а с учетом концовки прошлой кампании — все семь, и это лучшая серия такого рода для клуба с августа 1993.

Тогда, в 1993 году, "Юнайтед" под руководством сэра Алекса Фергюсона впоследствии смог выиграть Премьер-Лигу.

Столь впечатляющая выездная форма резко контрастирует с домашней — на "Олд Траффорд" команда Оле Гуннара Сульшера набрала лишь одно очко из 12 возможных в этом сезоне.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, статистика

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 483

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  1. gunnerlove 07.11.2020 20:32 # gunnerlove
    Как же этот физрук умудряется балансировать)
    Эмери, Сарри, Почетино - всех пережил этот везунчик

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  2. sisyazavr 07.11.2020 20:28 # sisyazavr
    Нынешняя домашняя серия проигрышей явно ярче

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  3. scauzer11 07.11.2020 20:15 # scauzer11
    ВестБром можно уже поздравить с победой будущей))

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  4. tra-hall 07.11.2020 20:09 # tra-hall
    Ну за апл значит побегаем в этом сезоне

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  5. kos9k 07.11.2020 20:00 # kos9k
    Оле заслужил новый контракт!

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