МЮ впервые за 27 лет выиграл семь выездных матчей подряд в Премьер-Лиге

Обыграв "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" нарастил свою серию из выездных побед в Премьер-Лиге до семи.

Пропустив на "Гудисон Парк" уже на 12-й минуте, благодаря дублю Бруну Фернандеша и позднему голу Эдинсона Кавани "Юнайтед" оформил волевую победу со счетом 1:3.



Таким образом, "красные дьяволы" выиграли все три выездных матча в этом сезоне Премьер-Лиги, а с учетом концовки прошлой кампании — все семь, и это лучшая серия такого рода для клуба с августа 1993.



Тогда, в 1993 году, "Юнайтед" под руководством сэра Алекса Фергюсона впоследствии смог выиграть Премьер-Лигу.



Столь впечатляющая выездная форма резко контрастирует с домашней — на "Олд Траффорд" команда Оле Гуннара Сульшера набрала лишь одно очко из 12 возможных в этом сезоне.