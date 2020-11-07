Сульшер: "Это подстроено, чтобы мы провалились"

Оле Гуннар Сульшер После победы 1:3 над "Эвертоном" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил футбольные власти в заговоре против его команды.

В минувшую среду "красные дьяволы" проводили матч Лиги Чемпионов против "Башакшехира" в Стамбуле и в Манчестер вернулись только в четверг утром.

Отсутствие не просто времени на подготовку, а банально времени на отдых не помешало "Юнайтед" отпраздновать волевую победу на "Гудисон Парк", днако после матча Сульшер высказал все, что думает о боссах Премьер-Лиги.

"Это было подстроено, чтобы мы провалились. Время матча специально было выбрано, чтобы мы провалились".

"Мы ездили в Турцию, мы уже сыграли кучу матчей в этом сезоне, мы вернулись в четверг утром и играем в полдень субботы. Это абсолютный беспорядок".

"Эти парни заслуживают лучшего отношения к себе. В результате Люк Шоу получил травму задней поверхности бедра и может выбыть надолго. Некоторые проблемы могут быть у Маркуса Рэшфорда".

"Футбольные власти подстроили это. Кто понесет ответственность? С нас достаточно".

"Играть футбол в условиях пандемии — это истощает психологически и физически. Почему нам не дали сыграть в воскресенье, если впереди международный перерыв? Это смехотворно", — сообщил Сульшер BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 19:00

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  1. keane16 07.11.2020 19:06 # keane16
    Нихуя он порвался, аж весело

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  2. mancunia-planet 07.11.2020 19:06 # mancunia-planet
    Да, Шоу может надолго выбыть, тут и Теллес будет кстати.

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  3. gunars 07.11.2020 19:03 # gunars
    Воу воу полегче, а то дискву схлопотаешь)

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