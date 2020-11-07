Сульшер: "Это подстроено, чтобы мы провалились"
После победы 1:3 над "Эвертоном" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил футбольные власти в заговоре против его команды.
В минувшую среду "красные дьяволы" проводили матч Лиги Чемпионов против "Башакшехира" в Стамбуле и в Манчестер вернулись только в четверг утром.
Отсутствие не просто времени на подготовку, а банально времени на отдых не помешало "Юнайтед" отпраздновать волевую победу на "Гудисон Парк", днако после матча Сульшер высказал все, что думает о боссах Премьер-Лиги.
"Это было подстроено, чтобы мы провалились. Время матча специально было выбрано, чтобы мы провалились".
"Мы ездили в Турцию, мы уже сыграли кучу матчей в этом сезоне, мы вернулись в четверг утром и играем в полдень субботы. Это абсолютный беспорядок".
"Эти парни заслуживают лучшего отношения к себе. В результате Люк Шоу получил травму задней поверхности бедра и может выбыть надолго. Некоторые проблемы могут быть у Маркуса Рэшфорда".
"Футбольные власти подстроили это. Кто понесет ответственность? С нас достаточно".
"Играть футбол в условиях пандемии — это истощает психологически и физически. Почему нам не дали сыграть в воскресенье, если впереди международный перерыв? Это смехотворно", — сообщил Сульшер BT Sport.
07.11.2020 19:00
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Нихуя он порвался, аж весело
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Да, Шоу может надолго выбыть, тут и Теллес будет кстати.
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Воу воу полегче, а то дискву схлопотаешь)
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