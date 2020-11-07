Подольски раскритиковал "Арсенал" за обращение с Озилом

Экс-нападающий "Арсенала" Лукас Подольски раскритиковал лондонский клуб за манеру обращения с полузащитником Месутом Озилом.

Напомним, Озил остается без игровой практики с марта, и так продолжится минимум до января, потому что зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю немец не попал в заявку "канониров" на Премьер-Лигу и Лигу Европы.



Подольски не знает, что случилось, но считает, что "Арсенал" в любом случае повел себя недостойно в отношении его соотечественника.



"Я не знаю всю подноготную, но если рассуждать в целом, то вышвыривать из команды игрока, который проводит свой шестой или седьмой год в клубе... Это не есть нормально".



"Так не поступают. Я не знаю, что между ними произошло, но даже если он сделал что-нибудь, так не поступают".



"Он демонстрировал свой класс на поле и за его пределами, с его стороны никогда не было негатива к коллегам или клубу. Это грустно, потому что в проигрышной ситуации оказался каждый. Так не должно быть. В этой ситуации, которая растянулась на месяцы, "Арсенал" показал себя не с лучшей стороны как клуб", — сообщил Подольски Bild.