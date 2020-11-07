"Юнайтед" одержал волевую победу против "Эвертона"

Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш Дубль и результативная передача Бруну Фернандеша позволили "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу на поле "Эвертона" со счетом 1:3.

Как и было обещано Карло Анчелотти, на ворота "ирисок" вернулся Джордан Пикфорд. Также освежили стартовый состав команды относительно поражения 2:1 от "Ньюкасла" Мейсон Холгейт, Шеймус Коулмен, Люка Динь, Бернард и Хамес Родригес.

По сравнению с выездом в Стамбул в старте у "красных дьяволов" произошло четыре изменения. Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей и Фред появились вместо Дина Хендерсона, Акселя Туанзебе, Донни Ван де Бека и Неманьи Матича.

"Юнайтед" бодро стартовал, но первый опасный момент в матче создали хозяева. Это Доминик Калверт-Левин пробил головой выше ворот на шестой минуте после передачи Бернарда.

Гости ответили спустя 10 минут. "Эвертон" не смог толком отбиться после углового, и Антони Мартиалю предоставилась возможность нанести удар из пределов штрафной — рядом со штангой!

Прошло еще три минуты, и "ириски" открыли счет. Пикфорд ввел мяч в игру от своих ворот, Калверт-Левин опередил на втором этаже Линделефа и сделал скидку на Бернарда, который вошел в штрафную и нанес удар из под Аарона Ван-Биссаки — 1:0.

Однако на 25-й минуте "дьяволы" ответили. Бруну Фернандеш был просто брошен защитниками, из центра штрафной замкнув головой подачу Люка Шоу с левого фланга — 1:1.

Дальше был обмен попаданиями в каркас ворот. У "Эвертона" крестовину сотряс Динь, а у "Юнайтед" Фернандеш выполнил мягкий наброс на Маркуса Рэшфорда, который, хоть и не добрался до мяча головой, но смутил голкипера, и снаряд, коснувшись штанги, оказался в сетке — 1:2.

В остатке тайма гости выглядели уверенно, а вот у хозяев игра совсем разладилась.

После перерыва "дьяволы" принялись играть на удержание. "Ириски" старались, но впереди у них по-прежнему ничего не клеилось, вдобавок время от времени проваливалась оборона.

Никакого финального штурма у "Эвертона" не вышло. "Юнайтед" уверенно довел дело до победы, а на последних секундах вышедший на замену Эдинсон Кавани закрепил результат, завершив быструю контратаку своей новой команды ударом в ближний угол ворот — 1:3.

"Эвертон" потерпел свое третье поражение подряд и в роли уступающей в счете команды был ужасен. "Юнайтед" проявил характер, позволив своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру перевести дух.

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 17:30

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Последние комментарии:




  1. selta 07.11.2020 19:05 # selta
    Сульшер красава! Истинный король тигров!
    Оле экзотик

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  2. mancunia-planet 07.11.2020 19:02 # mancunia-planet
    Радует, что забил Кавани. И всё благодаря только мастерству Бруну, хотя, все неплохо провели матч. Но два его гола говорят сами за себя. Вместо травмированного Шоу хорошо вышел Туанзебе, последние матчи показал себя с лучшей стороны, крепкий защ и не ошибался. Вот у соперника многое не получалось, тут я думаю Докуре и Алану не хватает класса особенно нигеру, да он силен в разрушении, но в остальном не особо поворотлив и точен. Плюс не было Ришарлисона. Да и Холгейт в обороне так себе отыграл. Крайки у ирисок норм рабочие. Олег отскакивает в очередной раз счастливый такой. Пакет подождёт, я думаю он не особо был рад результату, матч наверняка смотрел.

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  3. selta 07.11.2020 19:01 # selta
    Мандалорец хорош! Обычно сирики после первого сезона скатываются в уг, а тут на уровне!
    Фавро конеш четкий поц, мышиному дому надо в рабстве до конца его дней держать!
    Акуенно, что наконец, после «возвращения джедая», мы сможем оценить истинную вселенную ЗВ, хоть и в формате сирика, от самого лукаса и всяких абрамсов такого хрен дождешься судя по слитым трилогиям!

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  4. kos9k 07.11.2020 18:51 # kos9k
    Что за Кепа у Лидса, пздц

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  5. van-dijk 07.11.2020 18:49 # van-dijk
    17.10.2020 19:10 #
    superperez101

    карма настигает хуесосов
    и это прекрасно

    Источник: http://fapl.ru/posts/81712/?c=1#c7231522

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  6. chelsiukpro 07.11.2020 18:45 # chelsiukpro
    Eпать кипер у Лидса :)))

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  7. mufc1994 07.11.2020 18:35 # mufc1994
    Im not a gay but three hundred bucks is three hundred bucks

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  8. keane16 07.11.2020 18:34 # keane16
    Заебись подорвали сосяр. Но все равно скоро попрут, а пакет сходу возьмёт АПЛ и лч, ведь вся проблема в тренере, а не вротворде и ко

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  9. superperez101 07.11.2020 18:34 # superperez101
    бэмфорд хорош
    лучше марсиаля и с английским паспортом

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  10. kukuruzzo 07.11.2020 18:31 # kukuruzzo
    Бэмфорд топик

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  11. superperez101 07.11.2020 18:31 # superperez101
    пэлас лидс матч пиздат
    чисто английсккий футбол
    все ахуенно, кроме дегенерата комментатора батурина

    приходится который уже матч врубать интершум

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  12. phenomenon1 07.11.2020 18:29 # phenomenon1
    Вот с этого матча сезон точно начался (с) какой-то Олег

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  13. mufc1994 07.11.2020 18:28 # mufc1994
    Толстый член увольнения немного отодвинулся от жoпы сульшера

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  14. alexomck 07.11.2020 18:20 # alexomck
    по руке оффсайд засчитали? эпик дауны.

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  15. muaxaxaxa 07.11.2020 18:13 # muaxaxaxa
    Напился стаканчиком желтой или тебе еще налить?

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  16. chebrec 07.11.2020 18:11 # chebrec
    #олеоставайся

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  17. forester 07.11.2020 17:51 # forester
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Алиссоны, Облаки ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 13-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам -  изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  18. thegodfather 07.11.2020 17:51 # thegodfather
    Кстати эве прилично просел

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  19. mcferson 07.11.2020 17:49 # mcferson
    Дай бог здоровья этому Гению тренерского цеха!

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  20. superperez101 07.11.2020 17:48 # superperez101
    в общем - дерево растет, сообщает сульшер на прессконференции

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