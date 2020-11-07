"Юнайтед" одержал волевую победу против "Эвертона"
Дубль и результативная передача Бруну Фернандеша позволили "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу на поле "Эвертона" со счетом 1:3.
Как и было обещано Карло Анчелотти, на ворота "ирисок" вернулся Джордан Пикфорд. Также освежили стартовый состав команды относительно поражения 2:1 от "Ньюкасла" Мейсон Холгейт, Шеймус Коулмен, Люка Динь, Бернард и Хамес Родригес.
По сравнению с выездом в Стамбул в старте у "красных дьяволов" произошло четыре изменения. Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей и Фред появились вместо Дина Хендерсона, Акселя Туанзебе, Донни Ван де Бека и Неманьи Матича.
"Юнайтед" бодро стартовал, но первый опасный момент в матче создали хозяева. Это Доминик Калверт-Левин пробил головой выше ворот на шестой минуте после передачи Бернарда.
Гости ответили спустя 10 минут. "Эвертон" не смог толком отбиться после углового, и Антони Мартиалю предоставилась возможность нанести удар из пределов штрафной — рядом со штангой!
Прошло еще три минуты, и "ириски" открыли счет. Пикфорд ввел мяч в игру от своих ворот, Калверт-Левин опередил на втором этаже Линделефа и сделал скидку на Бернарда, который вошел в штрафную и нанес удар из под Аарона Ван-Биссаки — 1:0.
Однако на 25-й минуте "дьяволы" ответили. Бруну Фернандеш был просто брошен защитниками, из центра штрафной замкнув головой подачу Люка Шоу с левого фланга — 1:1.
Дальше был обмен попаданиями в каркас ворот. У "Эвертона" крестовину сотряс Динь, а у "Юнайтед" Фернандеш выполнил мягкий наброс на Маркуса Рэшфорда, который, хоть и не добрался до мяча головой, но смутил голкипера, и снаряд, коснувшись штанги, оказался в сетке — 1:2.
В остатке тайма гости выглядели уверенно, а вот у хозяев игра совсем разладилась.
После перерыва "дьяволы" принялись играть на удержание. "Ириски" старались, но впереди у них по-прежнему ничего не клеилось, вдобавок время от времени проваливалась оборона.
Никакого финального штурма у "Эвертона" не вышло. "Юнайтед" уверенно довел дело до победы, а на последних секундах вышедший на замену Эдинсон Кавани закрепил результат, завершив быструю контратаку своей новой команды ударом в ближний угол ворот — 1:3.
"Эвертон" потерпел свое третье поражение подряд и в роли уступающей в счете команды был ужасен. "Юнайтед" проявил характер, позволив своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру перевести дух.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
07.11.2020 17:30
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Последние комментарии:
Сульшер красава! Истинный король тигров!
Оле экзотик
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Радует, что забил Кавани. И всё благодаря только мастерству Бруну, хотя, все неплохо провели матч. Но два его гола говорят сами за себя. Вместо травмированного Шоу хорошо вышел Туанзебе, последние матчи показал себя с лучшей стороны, крепкий защ и не ошибался. Вот у соперника многое не получалось, тут я думаю Докуре и Алану не хватает класса особенно нигеру, да он силен в разрушении, но в остальном не особо поворотлив и точен. Плюс не было Ришарлисона. Да и Холгейт в обороне так себе отыграл. Крайки у ирисок норм рабочие. Олег отскакивает в очередной раз счастливый такой. Пакет подождёт, я думаю он не особо был рад результату, матч наверняка смотрел.
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Мандалорец хорош! Обычно сирики после первого сезона скатываются в уг, а тут на уровне!
Фавро конеш четкий поц, мышиному дому надо в рабстве до конца его дней держать!
Акуенно, что наконец, после «возвращения джедая», мы сможем оценить истинную вселенную ЗВ, хоть и в формате сирика, от самого лукаса и всяких абрамсов такого хрен дождешься судя по слитым трилогиям!
(ответить)
Что за Кепа у Лидса, пздц
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17.10.2020 19:10 #
superperez101
карма настигает хуесосов
и это прекрасно
Источник: http://fapl.ru/posts/81712/?c=1#c7231522
(ответить)
Eпать кипер у Лидса :)))
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Im not a gay but three hundred bucks is three hundred bucks
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Заебись подорвали сосяр. Но все равно скоро попрут, а пакет сходу возьмёт АПЛ и лч, ведь вся проблема в тренере, а не вротворде и ко
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бэмфорд хорош
лучше марсиаля и с английским паспортом
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Бэмфорд топик
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пэлас лидс матч пиздат
чисто английсккий футбол
все ахуенно, кроме дегенерата комментатора батурина
приходится который уже матч врубать интершум
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Вот с этого матча сезон точно начался (с) какой-то Олег
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Толстый член увольнения немного отодвинулся от жoпы сульшера
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по руке оффсайд засчитали? эпик дауны.
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Напился стаканчиком желтой или тебе еще налить?
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#олеоставайся
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Алиссоны, Облаки ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 13-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Кстати эве прилично просел
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Дай бог здоровья этому Гению тренерского цеха!
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в общем - дерево растет, сообщает сульшер на прессконференции
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