"Юнайтед" одержал волевую победу против "Эвертона"

Дубль и результативная передача Бруну Фернандеша позволили "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу на поле "Эвертона" со счетом 1:3.

Как и было обещано Карло Анчелотти, на ворота "ирисок" вернулся Джордан Пикфорд. Также освежили стартовый состав команды относительно поражения 2:1 от "Ньюкасла" Мейсон Холгейт, Шеймус Коулмен, Люка Динь, Бернард и Хамес Родригес.



По сравнению с выездом в Стамбул в старте у "красных дьяволов" произошло четыре изменения. Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей и Фред появились вместо Дина Хендерсона, Акселя Туанзебе, Донни Ван де Бека и Неманьи Матича.



"Юнайтед" бодро стартовал, но первый опасный момент в матче создали хозяева. Это Доминик Калверт-Левин пробил головой выше ворот на шестой минуте после передачи Бернарда.



Гости ответили спустя 10 минут. "Эвертон" не смог толком отбиться после углового, и Антони Мартиалю предоставилась возможность нанести удар из пределов штрафной — рядом со штангой!



Прошло еще три минуты, и "ириски" открыли счет. Пикфорд ввел мяч в игру от своих ворот, Калверт-Левин опередил на втором этаже Линделефа и сделал скидку на Бернарда, который вошел в штрафную и нанес удар из под Аарона Ван-Биссаки — 1:0.



Однако на 25-й минуте "дьяволы" ответили. Бруну Фернандеш был просто брошен защитниками, из центра штрафной замкнув головой подачу Люка Шоу с левого фланга — 1:1.



Дальше был обмен попаданиями в каркас ворот. У "Эвертона" крестовину сотряс Динь, а у "Юнайтед" Фернандеш выполнил мягкий наброс на Маркуса Рэшфорда, который, хоть и не добрался до мяча головой, но смутил голкипера, и снаряд, коснувшись штанги, оказался в сетке — 1:2.



В остатке тайма гости выглядели уверенно, а вот у хозяев игра совсем разладилась.



После перерыва "дьяволы" принялись играть на удержание. "Ириски" старались, но впереди у них по-прежнему ничего не клеилось, вдобавок время от времени проваливалась оборона.



Никакого финального штурма у "Эвертона" не вышло. "Юнайтед" уверенно довел дело до победы, а на последних секундах вышедший на замену Эдинсон Кавани закрепил результат, завершив быструю контратаку своей новой команды ударом в ближний угол ворот — 1:3.



"Эвертон" потерпел свое третье поражение подряд и в роли уступающей в счете команды был ужасен. "Юнайтед" проявил характер, позволив своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру перевести дух.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче