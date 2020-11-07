Эшпириту Санту рад успехам Жоты в "Ливерпуле"
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту признался, что его только радуют успехи нападающего Диогу Жоты в "Ливерпуле".
В минувшее трансферное окно "волки" продали Жоту чемпионам Премьер-Лиги по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов, и в своих первых 10 матчах за "красных" Диогу забил семь голов, при этом даже не имея твердого места в стартовом составе.
Нуну лишь может порадоваться за бывшего подопечного и совершенно не удивляется, что его соотечественник так хорош в "Ливерпуле".
"Он наслаждается своей игрой, набранной формой, и он выступает удивительным образом за "Ливерпуль". Думаю, Клопп очень доволен им".
"Что касается нас, то мы работали вместе четыре сезона, и когда игрок от нас уходит и добивается успехов, мы счастливы".
"В случае с Диогу это не стало сюрпризом. Диогу любит игру, он амбициозен, он живет ради футбола, он играет и смотрит все матчи".
"Я очень рад за Диогу, и я надеюсь, он продолжит в том же духе и будет получать удовольствие от каждого матча. Мне приятно видеть его улыбку", — цитирует Эшпириту Санту Daily Mirror.
07.11.2020 17:00
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Нуну красный тренер и очень хороший человек.
Удачи ему во всем!
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