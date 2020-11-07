Виллиан планирует выиграть Премьер-Лигу к 2022 году
Вингер "Арсенала" Виллиан заявил, что ожидает выиграть Премьер-Лигу с "канонирами" в ближайшие два года.
Последний раз "Арсенал" становился чемпионом Англии еще 16 лет назад, а прямо сейчас занимает только девятое место, находясь в четырех очках от вершины таблицы.
Тем не менее, Виллиан присоединился к "канонирам" именно для того, чтобы побороться за титул. 32-летний бразилец уверен, что главный тренер Микель Артета приведет лондонцев к чемпионству.
"У "Арсенала" отличный тренер и отличные шансы побороться за трофеи. Мы можем выиграть лигу — если не в этот раз, то в следующий. Я мотивирован до новых побед", — сообщил Виллиан Daily Mail.
07.11.2020 16:00
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а в то время Ливер и Сити будут просто со стороны смотреть ) Тот еще сказочник
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в Челси тебя обратно не возьмут
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Премьер лигу раши
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я так понимаю Премьер лигу Казахстана, к Вагнеру в состав переберётся))
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