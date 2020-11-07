Виллиан планирует выиграть Премьер-Лигу к 2022 году

Виллиан Вингер "Арсенала" Виллиан заявил, что ожидает выиграть Премьер-Лигу с "канонирами" в ближайшие два года.

Последний раз "Арсенал" становился чемпионом Англии еще 16 лет назад, а прямо сейчас занимает только девятое место, находясь в четырех очках от вершины таблицы.

Тем не менее, Виллиан присоединился к "канонирам" именно для того, чтобы побороться за титул. 32-летний бразилец уверен, что главный тренер Микель Артета приведет лондонцев к чемпионству.

"У "Арсенала" отличный тренер и отличные шансы побороться за трофеи. Мы можем выиграть лигу — если не в этот раз, то в следующий. Я мотивирован до новых побед", — сообщил Виллиан Daily Mail.


Метки Арсенал, Виллиан, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 16:00

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  1. dkas6242 07.11.2020 16:22 # dkas6242
    а в то время Ливер и Сити будут просто со стороны смотреть ) Тот еще сказочник

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  2. monsieurgood 07.11.2020 16:14 # monsieurgood
    в Челси тебя обратно не возьмут

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  3. asnural 07.11.2020 16:08 # asnural
    Премьер лигу раши

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  4. scauzer11 07.11.2020 16:05 # scauzer11
    я так понимаю Премьер лигу Казахстана, к Вагнеру в состав переберётся))

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