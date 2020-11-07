Лэмпард ставит Силву в один ряд с Ван Дейком и Компани

Тиаго Силва Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его новичок Тиаго Силва стоит в одном ряду с Виргилом Ван Дейком и Венсаном Компани, которые считаются или считались эталоном центрального защитника мирового уровня.

Присоединившись к "Челси" свободным агентом, Силва помог команде Фрэнка Лэмпарда не пропустить ни одного гола в пяти последних матчах.

Несмотря на то, что Тиаго уже 36 лет, Фрэнк относит бразильца к числу лучших центральных защитников, что только видела Премьер-Лига.

"Конечно, учитывая его карьеру, он абсолютно точно находится среди лучших центральных защитников, имена которых вы назвали".

"Чтобы добиваться успеха в наше время, тебе нужны отдельные игроки или пары игроков, которые устанавливают эти стандарты. Все мы знаем важность хорошей игры в обороне для завоевания трофеев и особенно титула Премьер-Лиги, хотя защитники, конечно, нуждаются в поддержке партнеров. Тиаго показывает, что может быть важной фигурой для нас, но нам нужно больше".

"Когда он стал доступен для трансфера, я был в восторге от этой возможности, и клуб сработал очень быстро. Мы хорошо потрудились, и пока что Тиаго полностью оправдывает свой переход", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Лэмпард, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 15:00

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  1. monsieurgood 07.11.2020 15:31 # monsieurgood
    в том смысле, что будет битья, аки хрусталь?

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  2. asnural 07.11.2020 15:17 # asnural
    А где Терри?

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  3. superperez101 07.11.2020 15:07 # superperez101
    что он несет тупой физрук
    у силвы скорости ноль целых хуй десятых

    дура сутулая

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