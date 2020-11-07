Лэмпард ставит Силву в один ряд с Ван Дейком и Компани

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его новичок Тиаго Силва стоит в одном ряду с Виргилом Ван Дейком и Венсаном Компани, которые считаются или считались эталоном центрального защитника мирового уровня.

Присоединившись к "Челси" свободным агентом, Силва помог команде Фрэнка Лэмпарда не пропустить ни одного гола в пяти последних матчах.



Несмотря на то, что Тиаго уже 36 лет, Фрэнк относит бразильца к числу лучших центральных защитников, что только видела Премьер-Лига.



"Конечно, учитывая его карьеру, он абсолютно точно находится среди лучших центральных защитников, имена которых вы назвали".



"Чтобы добиваться успеха в наше время, тебе нужны отдельные игроки или пары игроков, которые устанавливают эти стандарты. Все мы знаем важность хорошей игры в обороне для завоевания трофеев и особенно титула Премьер-Лиги, хотя защитники, конечно, нуждаются в поддержке партнеров. Тиаго показывает, что может быть важной фигурой для нас, но нам нужно больше".



"Когда он стал доступен для трансфера, я был в восторге от этой возможности, и клуб сработал очень быстро. Мы хорошо потрудились, и пока что Тиаго полностью оправдывает свой переход", — цитирует Лэмпарда Goal.