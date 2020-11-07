Эдерсон: "Такое может случиться с любым из нас"
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заступился за своего коллегу Джордана Пикфорда из "Эвертона", оказавшегося под шквалом критики после нанесенной Виргилу Ван Дейку травмы.
Напомним, во время мерсисайдского дерби в прошлом месяце Пикфорд врезал Ван Дейку по колену, отправив защитника "Ливерпуля" в лазарет до следующего сезона.
Однако в преддверии матча против "Ливерпуля" Эдерсон проявил вратарскую солидарность и выразил уверенность, что в действиях Пикфорда не было злого умысла.
"Во-первых, я не думаю, что какой-либо игрок выходит на поле, чтобы травмировать оппонента. Иногда у тебя есть только доля секунды на принятие решения".
"К сожалению, Джордан Пикфорд тогда столкнулся с Ван Дейком, и это обернулось серьезной травмой. Это часть футбола, иногда такое случается".
"Такое может случиться с любым из нас. Я не думаю, что у Пикфорда было намерение травмировать Ван Дейка, как и не думаю, что у Мане было намерение травмировать меня, когда он врезал мне несколько лет назад".
"У тебя так мало времени, чтобы принять решение, и подобное может случиться с любым из нас", — цитирует Эдерсона Goal.
07.11.2020 14:00
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Последние комментарии:
получит от мане еще раз по своем тупому ебалу этот пэдэрсон, если и дальше будет базарить лишнего
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Тварь сколько матчей пропустиль
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очень много случаев нанесения травм, оставшихся без наказания.
вот Шоу сломали ногу и даже без какой-либо карточки.
так что пеликаны не ссыте будет у вас свой Шоу в следующем году.
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Такое может случиться, но такое должно наказываться по правилам, а не закрывать глаза на такое!
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сейчас шакалы налетят
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