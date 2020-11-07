Эдерсон: "Такое может случиться с любым из нас"

Эдерсон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заступился за своего коллегу Джордана Пикфорда из "Эвертона", оказавшегося под шквалом критики после нанесенной Виргилу Ван Дейку травмы.

Напомним, во время мерсисайдского дерби в прошлом месяце Пикфорд врезал Ван Дейку по колену, отправив защитника "Ливерпуля" в лазарет до следующего сезона.

Однако в преддверии матча против "Ливерпуля" Эдерсон проявил вратарскую солидарность и выразил уверенность, что в действиях Пикфорда не было злого умысла.

"Во-первых, я не думаю, что какой-либо игрок выходит на поле, чтобы травмировать оппонента. Иногда у тебя есть только доля секунды на принятие решения".

"К сожалению, Джордан Пикфорд тогда столкнулся с Ван Дейком, и это обернулось серьезной травмой. Это часть футбола, иногда такое случается".

"Такое может случиться с любым из нас. Я не думаю, что у Пикфорда было намерение травмировать Ван Дейка, как и не думаю, что у Мане было намерение травмировать меня, когда он врезал мне несколько лет назад".

"У тебя так мало времени, чтобы принять решение, и подобное может случиться с любым из нас", — цитирует Эдерсона Goal.


Метки Манчестер Сити, Пикфорд, Эвертон, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 736

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 07.11.2020 14:59 # superperez101
    получит от мане еще раз по своем тупому ебалу этот пэдэрсон, если и дальше будет базарить лишнего

    (ответить)

  2. chr1s8rown 07.11.2020 14:52 # chr1s8rown
    Тварь сколько матчей пропустиль

    (ответить)

  3. manutd-20champ 07.11.2020 14:28 # manutd-20champ
    очень много случаев нанесения травм, оставшихся без наказания.
    вот Шоу сломали ногу и даже без какой-либо карточки.
    так что пеликаны не ссыте будет у вас свой Шоу в следующем году.

    (ответить)

  4. weorlfc 07.11.2020 14:12 # weorlfc
    Такое может случиться, но такое должно наказываться по правилам, а не закрывать глаза на такое!

    (ответить)

  5. kler 07.11.2020 14:09 # kler
    сейчас шакалы налетят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: