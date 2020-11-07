Лэмпард: "Нам сказали, что мы должны были получить пенальти против МЮ"

Сесар Аспиликуэта и Харри Магуайр "Челси" было сказано, что решение не назначать пенальти в ворота против "Манчестер Юнайтед" 24 октября было ошибочным.

В четырех домашних матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" набрал только одно очко, сыграв вничью (0:0) с "Челси" две недели назад.

Однако "красные дьяволы" могли не получить и этого очка, если бы рефери Мартин Аткинсон и система VAR зафиксировали борцовский прием Харри Магуайра против Сесара Аспиликуэты в штрафной.

"Мы сделали запрос насчет причин, почему было принято то решение, и нам сказали, что следовало назначить пенальти. Система VAR поверхностно оценила тот инцидент, и это, наверное, стоило нам двух очков в тот день", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда Goal.


Метки VAR, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 13:00

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  1. liverbro 07.11.2020 13:30 # liverbro
    100процентный пеналь

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  2. kazchelsea 07.11.2020 13:24 # kazchelsea
    Гондоны

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  3. empry 07.11.2020 13:24 # empry
    Судьи в Англии ошибаются? Да ну, Фрэнк. Не может быть.

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  4. chelsea-69 07.11.2020 13:06 # chelsea-69
    Пидарасы

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