Лэмпард: "Нам сказали, что мы должны были получить пенальти против МЮ"

"Челси" было сказано, что решение не назначать пенальти в ворота против "Манчестер Юнайтед" 24 октября было ошибочным.

В четырех домашних матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" набрал только одно очко, сыграв вничью (0:0) с "Челси" две недели назад.



Однако "красные дьяволы" могли не получить и этого очка, если бы рефери Мартин Аткинсон и система VAR зафиксировали борцовский прием Харри Магуайра против Сесара Аспиликуэты в штрафной.



"Мы сделали запрос насчет причин, почему было принято то решение, и нам сказали, что следовало назначить пенальти. Система VAR поверхностно оценила тот инцидент, и это, наверное, стоило нам двух очков в тот день", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда Goal.