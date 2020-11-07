Игроки МЮ поддерживают идею о приглашении Почеттино
Раздевалка "Манчестер Юнайтед" поддерживает идею о приглашении Маурисио Почеттино на место Оле Гуннара Сульшера.
На текущей неделе в прессе появилась информация, что "Юнайтед" уже установил контакт с представителями Почеттино насчет возможного прихода Маурисио на должность главного тренера.
Ожидается, что "красные дьяволы" примут решение насчет того, уволить или оставить Сульшера, во время ближайшего международного перерыва, до которого "Юнайтед" остается сыграть лишь матч против "Эвертона".
Как сообщает Daily Mirror, на сторону посматривает не только руководство "Юнайтед", но и игроки, которые воодушевлены перспективой поработать с Почеттино.
Сам Маурисио находится без клуба уже год и отчаянно жаждет вернуться к работе. На "Олд Траффорд" чувствуют, что могут упустить аргентинского специалиста, если промедлят с решением.
07.11.2020 12:00
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естественна, он та же вата, что и смеагол, так же прогнется под чорних.
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ля крысы, сливают Олежку))
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Поч конечно норм тренер, но он тоже безтрофейник, то есть бесхарактерный неудачник. Не смог выиграть с золотым составом кур нихрена, что в итоге привело к деградации игроков. Хотя ему там давали достаточно времени и особо никто ничего и требовал. А мю это совсем другая история, тут нужно здесь и сейчас показывать результат. А это в нынешнее время в АПЛ абсолютно нереально, учитывая двух гегемонов, 3-4 околотопов и очень сильных середняков. Короче говоря его ждёт в лучшем случае участь Моуриньо, что вроде бы построил нормальную команду и смог выиграть кое-что, но так и не смог из болото команду вытащить.
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Бля в такое болото ступать... Мауро ты совсем что ли потерял последнюю гордость?
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Ольга гордая, уйдет сама!
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