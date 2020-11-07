Уилшир вспомнил, как Венгер отнесся к тому, что он курит

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир вспомнил о реакции Арсена Венгера, когда он впервые был застукан с сигаретой в зубах.

В 2013 году на всю Англию прогремела история о том, как Уилшир, один из самых перспективных молодых игроков страны на тот момент, курит возле ночного клуба.



Джек был жестко критикуем публично, однако Венгер поступил иначе и на первый раз решил даже поддержать подопечного.



"Оглядываясь сейчас назад, я осознаю, что совершил некоторые ошибки. В то время у меня было ощущение, что медиа устроили мне травлю".



"У меня была поддержка моего окружения, моего тренера. Арсен был великолепен. Я вспоминаю, как впервые попался с сигаретой, и это опубликовали в газете. Меня это особо не беспокоило, потому что я был уверен, что мои дела в футболе идут достаточно хорошо".



"Лишь одна вещь крутилась у меня в голове: "О, Боже, босс убьет меня". Помню, я приехал на базу на следующий день, вышел на тренировочное поле, и босс был там".



"Он сказал мне: "Не переживай, я тоже люблю выкурить сигарету, когда выпью!" Я такой: "Ох, спасибо Богу за это!" Я научился кое-чему. А сейчас стало еще проще вляпаться в какую-нибудь историю из-за социальных сетей", — цитирует Уилшира Daily Mail.