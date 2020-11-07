Венгер раскритиковал "Арсенал" за увольнение "ганнерозавра"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал лондонский клуб за увольнение маскота в костюме динозавра.

Напомним, в прошлом месяце "Арсенал" уволил Джерри Кая, который провел в клубе 27 лет — больше, чем сам Венгер. Арсен это решение совершенно не одобряет.



"Как я отнесся к этой новости? Плохо. Это решение не было финансово обоснованным. Я не знаю, что двигало ими".



"Никто не может этого понять. Каждый, кто любит "Арсеналу", воспринял это решение плохо. В том числе и я".



"Они уволили 55 людей, что еще можно объяснить некоторой реорганизацией или стремлением повысить эффективность. Но увольнение маскота нельзя объяснить желанием перераспределить финансы. Это непостижимо", — цитирует Венгера Daily Mirror.