Венгер раскритиковал "Арсенал" за увольнение "ганнерозавра"

Ганнерозавр и Арсен Венгер Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал лондонский клуб за увольнение маскота в костюме динозавра.

Напомним, в прошлом месяце "Арсенал" уволил Джерри Кая, который провел в клубе 27 лет — больше, чем сам Венгер. Арсен это решение совершенно не одобряет.

"Как я отнесся к этой новости? Плохо. Это решение не было финансово обоснованным. Я не знаю, что двигало ими".

"Никто не может этого понять. Каждый, кто любит "Арсеналу", воспринял это решение плохо. В том числе и я".

"Они уволили 55 людей, что еще можно объяснить некоторой реорганизацией или стремлением повысить эффективность. Но увольнение маскота нельзя объяснить желанием перераспределить финансы. Это непостижимо", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1142

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. infamous 07.11.2020 11:40 # infamous
    Уволить маскота, который получает ничтожные деньги по сравнению с Артетой, это уму непостижимо, надо было уволить Артета, компанда и без него играет плохо

    (ответить)

  2. yamateh 07.11.2020 10:26 # yamateh
    уволить маскота, который нихуа не получает по сравнению с озилом
    гениально

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: