Хамес имел предложение от "Юнайтед" в 2012 году

Хамес Родригес Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес вспомнил, что "Манчестер Юнайтед" пытался его приобрести в 2012 году.

По словам Хамеса, восемь лет назад ему поступило предложение присоединиться к команде сэра Алекса Фергюсона, однако игрок сборной Колумбии решил задержаться на сезон в "Порту", откуда затем отправился в "Монако", а еще через год оказался в "Реале".

"Кажется, это было в 2012 году. Их клуб сделал мне некоторое предложение, но в конце концов ничего не вышло. Не знаю, по какой причине, но... Футбол всегда направляет тебя на истинный путь — в команду, где ты сможешь играть хорошо".

"Раз этот переход не состоялся, на то была своя причина. Возможно, я не был готов к этому. Возможно, я был создан для того, чтобы играть за другую отличную команду. В конце концов мне предоставилась возможность отправиться во Францию, что я и сделал", — сообщил Родригес BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Родригес, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 08:00

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  1. redevilsfun 07.11.2020 09:53 # redevilsfun
    Бесполезная новость

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  2. redman31 07.11.2020 09:47 # redman31
    Футбол всегда направляет тебя на истинный путь — в команду, где ты сможешь играть хорошо".
    Видимо, в Реал его направило что-то другое

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