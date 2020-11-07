Хамес имел предложение от "Юнайтед" в 2012 году

Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес вспомнил, что "Манчестер Юнайтед" пытался его приобрести в 2012 году.

По словам Хамеса, восемь лет назад ему поступило предложение присоединиться к команде сэра Алекса Фергюсона, однако игрок сборной Колумбии решил задержаться на сезон в "Порту", откуда затем отправился в "Монако", а еще через год оказался в "Реале".



"Кажется, это было в 2012 году. Их клуб сделал мне некоторое предложение, но в конце концов ничего не вышло. Не знаю, по какой причине, но... Футбол всегда направляет тебя на истинный путь — в команду, где ты сможешь играть хорошо".



"Раз этот переход не состоялся, на то была своя причина. Возможно, я не был готов к этому. Возможно, я был создан для того, чтобы играть за другую отличную команду. В конце концов мне предоставилась возможность отправиться во Францию, что я и сделал", — сообщил Родригес BT Sport.