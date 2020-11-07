Гвардиола готовится "страдать" в матче с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда готовится "страдать" в предстоящем матче против "Ливерпуля".

В ближайшее воскресенье на "Этихад" пожалует действующий чемпион Премьер-Лиги и главный конкурент "Сити" в последние пару лет.



Несмотря на то, что сезон не так давно стартовал, этот матч имеет повышенное значение для "горожан" еще и потому, что они отпустили "Ливерпуль" уже на пять очков. Гвардиола знает заранее — легко не будет.



"Когда играешь против команды вроде "Ливерпуля", всегда есть моменты, когда тебе приходится страдать. Мы знаем это, мы должны быть готовы к этому, а также нам нужно постараться максимально использовать свои сильные качества".



"Мы довольно хорошо знаем друг друга, мы провели много, много матчей друг против друга. По ходу игры будут различные периоды, мы должны сыграть надежно и хорошо распорядиться своими моментами. Обе команды хотят атаковать, обе команды хотят стараться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.