Сульшер: "Мы посеяли семя, и дерево растет"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что продолжает планировать на долгосрочную перспективу, не придавая значения сиюминутным результатам.

Поражения от "Арсенала" и "Башакшехира" и в целом неудачный старт нового сезона подвергли Сульшера серьезному давлению. Таблоиды уверены, что норвежец находится на волоске от увольнения.

Однако Сульшер по-прежнему чувствует поддержку руководства в том, что он делает. Оле Гуннар уверен, что его боссы не поддадутся панике, как не поддается он сам.

"Должен сказать, все мои разговоры с клубом строятся, исходя из долгосрочного планирования. Конечно, мы хотим хороших краткосрочных результатов, но мы находимся в позитивном диалоге и строим планы вместе. Нами были посеяно семя, и дерево растет".

"Некоторые другие клубы спешат выкопать свое дерево, чтобы посмотреть растет ли оно или достаточно ли ему воды".

"Я обладаю всей необходимой поддержкой с момента своего прихода. Клубу нужно смотреть шире. Мы не можем реагировать из-за одного-двух результатов, нам нужно смотреть дальше — по направлению, в котором мы движемся", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2020 06:00

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  1. largo-winch 07.11.2020 06:53 # largo-winch
    Одно из таких деревьев - Магвайер

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  2. vyrentz 07.11.2020 06:41 # vyrentz
    Подожду пока каменты настоятся

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  3. bangladesh 07.11.2020 06:08 # bangladesh
    Чемпионское семя

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