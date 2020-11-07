Сульшер: "Мы посеяли семя, и дерево растет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что продолжает планировать на долгосрочную перспективу, не придавая значения сиюминутным результатам.

Поражения от "Арсенала" и "Башакшехира" и в целом неудачный старт нового сезона подвергли Сульшера серьезному давлению. Таблоиды уверены, что норвежец находится на волоске от увольнения.



Однако Сульшер по-прежнему чувствует поддержку руководства в том, что он делает. Оле Гуннар уверен, что его боссы не поддадутся панике, как не поддается он сам.



"Должен сказать, все мои разговоры с клубом строятся, исходя из долгосрочного планирования. Конечно, мы хотим хороших краткосрочных результатов, но мы находимся в позитивном диалоге и строим планы вместе. Нами были посеяно семя, и дерево растет".



"Некоторые другие клубы спешат выкопать свое дерево, чтобы посмотреть растет ли оно или достаточно ли ему воды".



"Я обладаю всей необходимой поддержкой с момента своего прихода. Клубу нужно смотреть шире. Мы не можем реагировать из-за одного-двух результатов, нам нужно смотреть дальше — по направлению, в котором мы движемся", — цитирует Сульшера Sky Sports.