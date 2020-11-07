8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 7 ноября, четырьмя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция



Это матч, который может стать определяющим для дальнейшей судьбы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, чья команда за последнюю неделю проиграла "Арсеналу" и "Башакшехиру". "Эвертон", в отличие от соперника, не играл посреди недели и жаждет реабилитироваться за два поражения подряд. Обе встречи этих соперников в прошлом сезоне завершились вничью 1:1, причем оба раза "ириски" забивали первыми.



Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес возвращается после травмы, Люка Динь — после дисквалификации, а вот Ришарлисон все еще наказан. Джордану Пикфорду было обещано место в воротах.



Защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф под вопросом из-за проблем со спиной, но впервые в этом сезоне Премьер-Лиги может сыграть Джесси Лингард. Алекс Теллес переболел коронавирусом и снова в строю. Антони Мартиаль завершил отбывать трехматчевую дисквалификацию во внутренних соревнованиях.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИДС 18:00 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" нанес меньше всех ударов, тогда как "Лидс" сделал это 57 раз в семи матчах и по этому показателю уступает только "Ливерпулю". Тем не менее, обе команды имеют по 10 очков, что говорит о праве на жизнь обеих философий. "Орлы" выиграли только одну из восьми последних встреч с "белыми" во всех соревнованиях, потерпев пять поражений.



Капитан "Пэлас" Лука Миливоевич приступает к трехматчевой дисквалификации после своего удаления против "Вулверхэмптона". Гари Кэхилл и Джордан Айю залечили свои болячки, а вот у Джеймса Томкинса небольшой рецидив.



"Лидсу" предстоит оценить состояние вингера Рафиньи, который не играл с "Лестером" в понедельник из-за проблем с лодыжкой. Родриго подхватил коронавирус. Диего Льоренте и Калвин Филлипс травмированы.



ЧЕЛСИ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 20:30 Онлайн-трансляция



"Шеффилд Юнайтед" просто разучился забивать — с победы 3:0 над "Челси" в июне "клинки" огорчили своих соперников лишь четырежды в 10 матчах Премьер-Лиги. Но кто-то утрачивает навыки, а кто-то приобретает, и "синие" научились хорошо обороняться — пять поединков кряду без пропущенных мячей с учетом всех соревнований, чего с ними не случалось аж 10 лет. "Шеффилд Юнайтед" одержал четыре победы в восьми встречах с "Челси" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич все еще отсутствует с повреждением задней поверхности бедра. У Кая Хаверца коронавирус.



У "Шеффилд Юнайтед" идут на поправку Джон Флек и Лис Муссе, но играть пока не готовы. Итан Ампаду пропустит этот матч из-за условий своей аренды.



ВЕСТ ХЭМ — ФУЛХЭМ 23:00



"Вест Хэм" определенно ожил, даже несмотря на поражение от "Ливерпуля" в прошлый уикенд. "Фулхэм" в минувший понедельник одержал свою первую победу в этом сезоне и сразу выбрался из зоны вылета. "Молотобойцы" ни разу не уступили в 10 последних домашних встречах с "дачниками", одержав шесть побед.



Полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл не успевает восстановиться после травмы ребра. Мичейл Антонио также продолжает лечиться, но Аарон Крессуэлл должен быть в порядке.



Полузащитник "Фулхэма" Марио Лемина находится под вопросом, но Абубакар Камара по-прежнему травмирован.