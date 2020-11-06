Агент подтвердил интерес "Арсенала" к Собослаи
Агент полузащитника "Ред Булл" Доминика Собослаи подтвердил интерес "Арсенала" к своему клиенту.
К своим 20 годам Собослаи успел сыграть 73 матча за "Ред Булл", забив 22 гола и отдав 32 результативные передачи. Юный венгр заслужил репутацию одного из перспективнейших полузащитников Европы.
Пресса сватала Собослаи в "Арсенал" еще в минувшее трансферное окно, и эти слухи не лишены основания.
В интервью изданию Index агент Матьяш Эстерхази рассказал, что в прошлом Собослаи дважды был близок к договоренности с "Миланом", но теперь этот вариант отпал, и Доминик, вероятно, отправится в более серьезный клуб.
По словам Эстерхази, со стороны "Арсенала" существует "реальный интерес" к его клиенту, который может покинуть австрийский клуб уже в январе.
06.11.2020 23:00
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Нарезочка топ. Без рофлом. Редко такое бывает что прямо залипаешь. Его бы в Ливерпуль на позицию плеймейкера, у парня видно хорошее видение поля и техника есть. На позиции Вейналдума был бы топ.
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