Агент подтвердил интерес "Арсенала" к Собослаи

Агент полузащитника "Ред Булл" Доминика Собослаи подтвердил интерес "Арсенала" к своему клиенту.

К своим 20 годам Собослаи успел сыграть 73 матча за "Ред Булл", забив 22 гола и отдав 32 результативные передачи. Юный венгр заслужил репутацию одного из перспективнейших полузащитников Европы.



Пресса сватала Собослаи в "Арсенал" еще в минувшее трансферное окно, и эти слухи не лишены основания.



В интервью изданию Index агент Матьяш Эстерхази рассказал, что в прошлом Собослаи дважды был близок к договоренности с "Миланом", но теперь этот вариант отпал, и Доминик, вероятно, отправится в более серьезный клуб.



По словам Эстерхази, со стороны "Арсенала" существует "реальный интерес" к его клиенту, который может покинуть австрийский клуб уже в январе.



