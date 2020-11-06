Рюдигер извинился за то, что "лайкнул" пост Хабиба

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер извинился за то, что поддержал призыв к расправе над президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как и многие другие мусульмане, Рюдигер почувствовал себя смертельно оскорбленным после резких заявлений Макрона насчет ислама как религии террористов.

Свою точку зрения Антонио выразил, поставив "лайк" записи Хабиба Нурмагомедова на русском. Бывший боец MMA пригрозил Макрону словами о том, что "Всевышний обезобразит лицо этой твари и всех его последователей".

Впоследствии Рюдигер осознал, что поступил опрометчиво. Игрок сборной Германии уверяет, что на самом деле он против насилия, в отличие от своего сородича по вере.

"Это было ошибкой. Конечно, не нужно "лайкать" статьи, которые написаны на других языках и которые ты совершенно не понимаешь. Я против насилия в любом его проявлении, поэтому я дистанцируюсь от такого род контента".

"Если в моей жизни и есть какая-то всеобъемлющая тема, то это борьба против насилия и расизма, что я в том числе пережил на себе".

"Поверьте, я продолжу идти эти путем всем сердцем. Поэтому я бы хотел еще раз пояснить, что я глубоко верующий человек, но также я решительный противник всех видов насилия".

"Я извиняюсь за этот "лайк", который я уже снял. Конечно, я совершенно не поддерживаю такого рода контент", — сообщил Рюдигер Bild.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2020 22:00

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  1. slava-man-utd 06.11.2020 23:19 # slava-man-utd
    Выкинуть этого барана

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  2. hachidlo 06.11.2020 23:03 # hachidlo
    Выкинуть нахер из клуба. В цивилизованном обществе нет места пособникам террористов.

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  3. ganinilyha 06.11.2020 22:36 # ganinilyha
    Фанатики лайкают всё не глядя, молодцы

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  4. dulo 06.11.2020 22:34 # dulo
    я не я и лошадь не моя...

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  5. vodila 06.11.2020 22:04 # vodila
    Сородич по вере)) жирно

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