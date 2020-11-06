Клопп: "Не могу помочь людям, которые сомневаются в Фирмино"

Роберто Фирмино и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не может помочь людям, которые сомневаются в нападающим Роберто Фирмино.

Своими семью голами, включая хет-трик против "Аталанты" в Лиге Чемпионов, в 10 первых матчах за "Ливерпуль" после перехода из "Вулверхэмптона" Диогу Жота сделал мощную заявку на место в стартовом составе команды Клоппа.

Наибольшей угрозой Жота выглядит именно для Фирмино, который переживает определенный спад и отличился лишь раз в этом сезоне, однако Клопп спешит встать на защиту 29-летнего бразильца.

"В столь многих матчах он делал разницу, при этом не забивая сам и затем забивая в других матчах. Я бы чувствовал себе нелепо, если бы мне пришлось расписывать качества Фирмино. Прошу прощения, но я не могу помочь этим людям. Я не могу им помочь, если они не видят этого".

"Для людей, которые вместе с нами, мне не нужно говорить ни слова о том, насколько он важен для нас. Что касается посторонних людей, то их мнения меня не волнуют", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2020 21:00

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  1. alexomck 06.11.2020 21:19 # alexomck
    клопп утомил херню нести в этом сезоне.

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  2. scauzer11 06.11.2020 21:14 # scauzer11
    додики в нём сомневаются

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  3. noi39 06.11.2020 21:07 # noi39
    Фирма был,есть и будет Фирмой.

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