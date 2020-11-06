Лэмпард: "Силва оказал огромное влияние на "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил влияние ветерана Тиаго Силвы на игру команды в обороне.

Силва, перешедший к "синим" свободным агентом из ПСЖ, помог команде Лэмпарда шесть раз сохранить ворота на замке в своих семи первых матчах.



Лэмпард восхищается не только игрой Тиаго, но и влиянием 36-летнего бразильца на партнеров.



"Его английский становится лучше, особенно в плане футбольных терминов и произносимых около поля слов".



"Он оказал огромное влияние. Даже без знания языка, его профессионализм был ясно виден. Это передается игрокам, они уважают его".



"Он показывает очень хорошую игру. Он хорошо тренируется, хорошо готовится, и это очевидно, почему у него такая удивительная карьера. Замечательно, что он есть у нас".



"Другие игроки ориентируются на него в том, как он подходит к рутинной работе и как он играет".



"Это замечательно для молодежи, для каждого игрока в составе. Для меня одно удовольствие быть его тренером и обладать игроком, который полон желания проявлять себя на высочайшем уровне".



"Его возраст не так уж важен, учитывая то, как мы заботимся о нем. Пока это очень позитивная история, учитывая то, как он играет и как тренируется".



"Надеюсь, он будет и дальше хорошо играть и влиять на команду", — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.