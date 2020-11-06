Моуриньо недоволен, что Бэйлу придется работать с тренером "Арсенала"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо недоволен тем, что в сборной Уэльса его вингеру Гарету Бэйлу придется работать с членом тренерского штаба "Арсенала".

Уже через месяц "шпор" ожидает дерби Северного Лондона против "канониров" в рамках Премьер-Лиги, и Моуриньо опасается, что Альберт Стейвенберг использует грядущий международный перерыв для шпионажа за Бэйлом.



Дело в том, что Райан Гиггз был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера сборной Уэльса, поэтому управление "красными драконами" на себя примут Роберт Пейдж и Стейвенберг, который также ассистирует Микелю Артете в "Арсенале".



Моуриньо отлично понимает, что Стейвенберг может не только узнать истинную форму Бэйла, но и при желании легко вывести из строя игрока, едва решившего свои проблемы со здоровьем.



"Мне не очень комфортно от того факта, что одним из его тренеров в сборной будет тренер "Арсенала".



"Признаюсь честно, мне не очень комфортно от этого. У сборных должны быть свои тренеры, которые работают эксклюзивно на сборные, а не на другие клубы".



"Он (Бэйл) становится лучше и лучше, и я чувствую, что он может сыграть 90 минут. Но дело не в этом — нам важно контролировать ситуацию и сохранять игрока в безопасности. Важно, чтобы он был в безопасности, учитывая его проблемы в прошлом. Он так упорно трудится, и все мы работаем так бережно, что не хотим подвергнуть опасности работу каждого за последние пару месяцев".



"У сборной Уэльса будет два матча в Лиге Наций, и я ожидаю, что он сыграет. Но если они заботятся о нем так же сильно, как мы, они должны контролировать его восстановление и сыгранные им минуты, не позволяя ему накопить усталость", — цитирует Моуриньо ESPN.