Клопп: "Это самый сложный матч в мире футбола"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал воскресный выезд к "Манчестер Сити" "самым сложным матчем в мире футбола".
В ближайший уикенд "Ливерпулю" предстоит битва со своим главным конкурентом пары предыдущих сезонов. "Горожане" и так отстают на пять очков, поэтому будут решительно настроены сократить отрыв до действующего чемпиона.
Примечательно, что только одну из 10 последних встреч этих команд выиграла та команда, которая выступала в роли гостей, и Клопп четко понимает, какого рода испытание выпало его игрокам нам "Этихад".
"Это очень сложный матч — надеюсь, для обеих команд. В этом году столь многое по-другому, и ничего нельзя сравнивать с прошлым годом или годом до этого".
Я наслаждаюсь такого рода матчами, наслаждаюсь подготовкой к ним, но это не делает их проще. Это в любом случае будет тяжело".
"Мы обожаем играть на "Энфилде". Это наш дом, который делает разницу, но я не думаю, что наш подход к матчу меняется в зависимости от того, играем мы дома или на выезде".
"Это не так, что мы хотим доминировать дома и глубоко обороняться на выезде. Тем не менее, именно это может случиться против "Манчестер Сити", учитывая их мастерство".
"Мы проиграли на их поле в прошлом году, но я бы не учитывал тот матч, потому что тремя днями ранее мы стали чемпионами Англии, а это было весьма особенное время для нас".
"Не имеет значения, играем мы дома или на выезде. Важно следовать своему плану, быть смелыми, играть в футбол и обороняться всем, что у нас есть. Тогда у нас будет шанс".
"Это очень сложно. Это, наверное, самый сложный матч в мире футбола", — цитирует Клоппа Sky Sports.
06.11.2020 18:05
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Xaxax ... это так мотивирует команду Клопп :)).
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