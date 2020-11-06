Клопп: "Это самый сложный матч в мире футбола"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал воскресный выезд к "Манчестер Сити" "самым сложным матчем в мире футбола".

В ближайший уикенд "Ливерпулю" предстоит битва со своим главным конкурентом пары предыдущих сезонов. "Горожане" и так отстают на пять очков, поэтому будут решительно настроены сократить отрыв до действующего чемпиона.



Примечательно, что только одну из 10 последних встреч этих команд выиграла та команда, которая выступала в роли гостей, и Клопп четко понимает, какого рода испытание выпало его игрокам нам "Этихад".



"Это очень сложный матч — надеюсь, для обеих команд. В этом году столь многое по-другому, и ничего нельзя сравнивать с прошлым годом или годом до этого".



Я наслаждаюсь такого рода матчами, наслаждаюсь подготовкой к ним, но это не делает их проще. Это в любом случае будет тяжело".



"Мы обожаем играть на "Энфилде". Это наш дом, который делает разницу, но я не думаю, что наш подход к матчу меняется в зависимости от того, играем мы дома или на выезде".



"Это не так, что мы хотим доминировать дома и глубоко обороняться на выезде. Тем не менее, именно это может случиться против "Манчестер Сити", учитывая их мастерство".



"Мы проиграли на их поле в прошлом году, но я бы не учитывал тот матч, потому что тремя днями ранее мы стали чемпионами Англии, а это было весьма особенное время для нас".



"Не имеет значения, играем мы дома или на выезде. Важно следовать своему плану, быть смелыми, играть в футбол и обороняться всем, что у нас есть. Тогда у нас будет шанс".



"Это очень сложно. Это, наверное, самый сложный матч в мире футбола", — цитирует Клоппа Sky Sports.