Сульшер уверен, что он остается правильным человеком для МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что он выправит игру и результаты команды и "не развалится как карточный домик".

После поражений от "Арсенала" в Премьер-Лиге и "Башакшехира" в Лиге Чемпионов в течение последней недели Сульшер оказался под громадным давлением.



Согласно слухам, поражение от "Эвертона" в субботу может подтолкнуть "Юнайтед" к смене главного тренера, однако Сульшер философски смотрит на эти спекуляции и не теряет веру в себя.



"Уверен ли я, что смогу исправить ситуацию и достичь успеха с "Юнайтед"? Да, почему мне не быть уверенным? Если не мне верить в свои идеи и ценности, в качества моего штаба и мастерство моих игроков, то кому?"



"Я не смотрю на один-два результата и не разваливаюсь как карточный домик. Определенно, это отбросило нас назад, но было слишком много шумихи из-за того, что мы не забили "Арсеналу" и "Челси". Два этих матча ни о чем не говорят".



"Кроме того, не так давно нас восхваляли, когда мы победили "РБ Лейпциг" и ПСЖ".



"В футболе бывают взлеты и падения. Просто так устроен футбол, и ты должен обладать этой верой в себя и своих игроков".



"По увиденному после возвращения из Стамбула, я делаю вывод, что парни очень сосредоточены и готовы показать реакцию".



"Тебе не нужно быть счастливым, чтобы сохранять позитивный настрой. В сложные дни своей жизни ты знаешь, что будут дни лучше. Я достаточно хорошо знаю этих игроков и достаточно им доверяю, чтобы ожидать правильной реакции".



"Мой диалог с клубом всегда был очень хорошим, открытым, честным и позитивным. Там сильные лидеры, и мы хорошо общаемся с момента моего прихода".



"Конечно, всегда есть давление и ожидания в отношении нас, но я вырос в "Манчестер Юнайтед" и стал здесь мужчиной".



"Я научился тому, что нужно делать в хорошие времена и плохие времена. Ты тренер топ-уровня, когда побеждаешь, и ты плох, когда проигрываешь, потому что не стал лучше, чем в предыдущем матче".



"Каждый футбольный матч быстро уходит в историю, поэтому мы просто должны отправиться на "Гудисон Парк" в хорошем состоянии духа".



"Ты должен быть сильным духом. От игрока и тренера "Манчестер Юнайтед" многого требуют, потому что мы являемся лучшим и крупнейшим клубом в мире".



"Здесь ты не ожидаешь ничего другого, кроме критики. Вопрос лишь в том, как ты справляешься с этим и как реагирует на такого рода неудачи", — цитирует Сульшера Sky Sports.