"Дерби" подтвердил, что кузен шейха Мансура станет новым владельцем клуба

"Дерби" официально подтвердил, что шейх Халид находится на пороге приобретения клуба.

Напомним, прессе стало известно о намерении шейха Халида, который приходится двоюродным братом владельцу "Манчестер Сити" шейху Мансуру, купить "Дерби" у Мэла Морриса только на прошлой неделе.



Сегодня клуб с "Прайд Парк" подтвердил, что официальная договоренность о сделке действительно достигнута, вдобавок шейх Халид уже прошел стандартную проверку Футбольной Лиги на чистоту и надежность капитала.



После того, как в четверг Футбольная Лига дала свое добро, остается уладить последние формальности вроде подписания бумаг и осуществления денежных переводов.



"Дерби" также сообщает, что шейх Халид, представитель королевской семьи Абу-Даби, вел переговоры аж с мая.



Добавим, что в данный момент "бараны" занимают предпоследнее место в Чемпионшипе, выиграв лишь один из 10 первых матчей.