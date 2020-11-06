"Дерби" подтвердил, что кузен шейха Мансура станет новым владельцем клуба

Дерби "Дерби" официально подтвердил, что шейх Халид находится на пороге приобретения клуба.

Напомним, прессе стало известно о намерении шейха Халида, который приходится двоюродным братом владельцу "Манчестер Сити" шейху Мансуру, купить "Дерби" у Мэла Морриса только на прошлой неделе.

Сегодня клуб с "Прайд Парк" подтвердил, что официальная договоренность о сделке действительно достигнута, вдобавок шейх Халид уже прошел стандартную проверку Футбольной Лиги на чистоту и надежность капитала.

После того, как в четверг Футбольная Лига дала свое добро, остается уладить последние формальности вроде подписания бумаг и осуществления денежных переводов.

"Дерби" также сообщает, что шейх Халид, представитель королевской семьи Абу-Даби, вел переговоры аж с мая.

Добавим, что в данный момент "бараны" занимают предпоследнее место в Чемпионшипе, выиграв лишь один из 10 первых матчей.


Метки Дерби, шейх Халид

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2020 17:10

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Последние комментарии:




  1. danny949494 06.11.2020 17:34 # danny949494
    Лэмпард нехилый пиар сделал для данного клуба.

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  2. scholes18 06.11.2020 17:17 # scholes18
    замечательно.

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