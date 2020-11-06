Артета хочет, чтобы "Арсенал" больше забивал

Наставник "Арсенала" Микель Артета чувствует, что для его команды настало время добавить больше забитых голов к надежной обороне.

В семи первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Арсенал" пропустил только семь голов, и это лучший показатель во всем дивизионе.



Теперь Артета хочет сосредоточиться на улучшении атакующей игры, считая высокую результативность непременным атрибутом команды топ-уровня.



"Обрести правильный баланс не бывает просто. Особенно учитывая матчи, которые мы уже сыграл в этом сезоне: трижды против "Ливерпуля", против "Манчестер Сити" и "Лестера". Это непросто".



"Мы работаем в этом направлении последние две недели. Вчера вечером вы могли убедиться, что мы были гораздо подвижнее в атаке. Мы забили свои голы и имели больше моментов".



"Этот аспект игры команды все еще нуждается в улучшении, потому что мы провели не так много матчей против команд, которые глубоко обороняются. Мы должны прибавить в этом".



"Чтобы стать командой топ-уровня и конкурировать за высшие награды, ты должен забивать по 90-100 голов за сезон. В этом заключается наш вызов. Это та область, в которой мы должны стать лучше", — цитирует Артету Sky Sports.