"Юнайтед" проявляет интерес к Нагельсманну

Юлиан Нагельсманн Задумываясь о расставании со своим главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, "Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Маурисио Почеттино.

Почеттино остается кандидатом номер один на замену Сульшеру, чье будущее может предопределить результат матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу.

Однако ESPN стало известно, что "красные дьяволы" также проявляют интерес к Юлиану Нагельсманну из "РБ Лейпциг".

Почеттино был уволен из "Тоттенхэма" год назад, поэтому назначить Маурисио будет проще и дешевле, тогда как приглашение Нагельсманна потребует выплаты компенсации.

Кроме того, Юлиан тренирует "РБ Лейпциг" только второй сезон и может отказаться от столь поспешной смены работы, однако у 33-летнего немца определенно есть поклонники на "Олд Траффорд".

Добавим, "РБ Лейпциг" лишь на прошлой неделе потерпел поражение от "Юнайтед" со счетом 5:0 в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.


Метки Манчестер Юнайтед, Нагельсманн, РБ Лейпциг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2020 16:00

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  1. ignatik 06.11.2020 17:02 # ignatik
    Я должен наверное радоваться ситуации мю, но честно мне их просто жаль. Ведь вся это жопа у них из за вудберна, не знаю, что он делает, что бы до сих пор остаться на своей должности

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  2. mikkiynwa 06.11.2020 16:45 # mikkiynwa
    НИЖЕ ПИДАРАЗ

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  3. superperez101 06.11.2020 16:43 # superperez101
    это было бы очень смешно
    ведь погба и дехея нагельсмана вообще слушать не будут
    и не только они
    ситуация патовая, и напоминает летнее трансферное окно, когда купили бека исключительно ради покупки
    и тут же наняли охрану для вудворда

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  4. pletka 06.11.2020 16:30 # pletka
    Юлиан работает с Лейпцигом свой второй сезон, а никак не первый... но ведь всем похер

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  5. mancunia-planet 06.11.2020 16:17 # mancunia-planet
    Как они умудрились обыграть немцев с таким разгромным счётом хз. Лихорадит МЮ сильно, могут просрать кому угодно, а потом выиграть у кого угодно. И сразу не скажешь, кто лучше будет как тренер для МЮ

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