"Юнайтед" проявляет интерес к Нагельсманну

Задумываясь о расставании со своим главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, "Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Маурисио Почеттино.

Почеттино остается кандидатом номер один на замену Сульшеру, чье будущее может предопределить результат матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу.



Однако ESPN стало известно, что "красные дьяволы" также проявляют интерес к Юлиану Нагельсманну из "РБ Лейпциг".



Почеттино был уволен из "Тоттенхэма" год назад, поэтому назначить Маурисио будет проще и дешевле, тогда как приглашение Нагельсманна потребует выплаты компенсации.



Кроме того, Юлиан тренирует "РБ Лейпциг" только второй сезон и может отказаться от столь поспешной смены работы, однако у 33-летнего немца определенно есть поклонники на "Олд Траффорд".



Добавим, "РБ Лейпциг" лишь на прошлой неделе потерпел поражение от "Юнайтед" со счетом 5:0 в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.