"Юнайтед" проявляет интерес к Нагельсманну
Задумываясь о расставании со своим главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, "Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Маурисио Почеттино.
Почеттино остается кандидатом номер один на замену Сульшеру, чье будущее может предопределить результат матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу.
Однако ESPN стало известно, что "красные дьяволы" также проявляют интерес к Юлиану Нагельсманну из "РБ Лейпциг".
Почеттино был уволен из "Тоттенхэма" год назад, поэтому назначить Маурисио будет проще и дешевле, тогда как приглашение Нагельсманна потребует выплаты компенсации.
Кроме того, Юлиан тренирует "РБ Лейпциг" только второй сезон и может отказаться от столь поспешной смены работы, однако у 33-летнего немца определенно есть поклонники на "Олд Траффорд".
Добавим, "РБ Лейпциг" лишь на прошлой неделе потерпел поражение от "Юнайтед" со счетом 5:0 в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
06.11.2020 16:00
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Последние комментарии:
Я должен наверное радоваться ситуации мю, но честно мне их просто жаль. Ведь вся это жопа у них из за вудберна, не знаю, что он делает, что бы до сих пор остаться на своей должности
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НИЖЕ ПИДАРАЗ
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это было бы очень смешно
ведь погба и дехея нагельсмана вообще слушать не будут
и не только они
ситуация патовая, и напоминает летнее трансферное окно, когда купили бека исключительно ради покупки
и тут же наняли охрану для вудворда
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Юлиан работает с Лейпцигом свой второй сезон, а никак не первый... но ведь всем похер
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Как они умудрились обыграть немцев с таким разгромным счётом хз. Лихорадит МЮ сильно, могут просрать кому угодно, а потом выиграть у кого угодно. И сразу не скажешь, кто лучше будет как тренер для МЮ
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