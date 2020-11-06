Анчелотти назвал преимущество "Эвертона" над "Юнайтед"
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что у его команды есть преимущество над "Манчестер Юнайтед" в преддверии субботнего матча Премьер-Лиги.
В субботу на "Гудисон Парк" состоится матч от которого, возможно, будет зависеть судьба главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.
И если "ириски" целенаправленно готовятся к этому матчу с прошлого воскресенья, то "красные дьяволы" в минувшую среду играли в Стамбуле против "Башакшехира" в рамках Лиги Чемпионов, и Анчелотти надеется этим воспользоваться.
"Это может стать нашим преимуществом".
"Как я уже говорил прежде, у топ-команд очень, очень насыщенное расписание, поэтому им приходится по-настоящему сложно. Так что мы можем использовать этот физический аспект с выгодой для себя".
"Тем не менее, я думаю, мы играли лучше, когда матчи были каждые три дня".
"Но с точки зрения физической готовности это определенно является нашим преимуществом", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.
06.11.2020 15:00
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Последние комментарии:
вот кого надо было манкам звать
а не облизывать олю с ног до головы
ну как же блять, заполз чудом на пенках в лигу чемпионов
а потом грохнул париш, и лейпциг размазал, не забывая насасывать в чемпионате
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Ох чую не сдаст Сульшер экзамен папе Карло.
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Наличие тренера?
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