Анчелотти назвал преимущество "Эвертона" над "Юнайтед"

Карло Анчелотти Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что у его команды есть преимущество над "Манчестер Юнайтед" в преддверии субботнего матча Премьер-Лиги.

В субботу на "Гудисон Парк" состоится матч от которого, возможно, будет зависеть судьба главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.

И если "ириски" целенаправленно готовятся к этому матчу с прошлого воскресенья, то "красные дьяволы" в минувшую среду играли в Стамбуле против "Башакшехира" в рамках Лиги Чемпионов, и Анчелотти надеется этим воспользоваться.

"Это может стать нашим преимуществом".

"Как я уже говорил прежде, у топ-команд очень, очень насыщенное расписание, поэтому им приходится по-настоящему сложно. Так что мы можем использовать этот физический аспект с выгодой для себя".

"Тем не менее, я думаю, мы играли лучше, когда матчи были каждые три дня".

"Но с точки зрения физической готовности это определенно является нашим преимуществом", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.


Метки Анчелотти, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2020 15:00

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  1. superperez101 06.11.2020 15:24 # superperez101
    вот кого надо было манкам звать
    а не облизывать олю с ног до головы

    ну как же блять, заполз чудом на пенках в лигу чемпионов
    а потом грохнул париш, и лейпциг размазал, не забывая насасывать в чемпионате

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  2. d1gnity 06.11.2020 15:12 # d1gnity
    Ох чую не сдаст Сульшер экзамен папе Карло.

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  3. vyrentz 06.11.2020 15:04 # vyrentz
    Наличие тренера?

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