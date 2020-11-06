Анчелотти назвал преимущество "Эвертона" над "Юнайтед"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что у его команды есть преимущество над "Манчестер Юнайтед" в преддверии субботнего матча Премьер-Лиги.

В субботу на "Гудисон Парк" состоится матч от которого, возможно, будет зависеть судьба главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.



И если "ириски" целенаправленно готовятся к этому матчу с прошлого воскресенья, то "красные дьяволы" в минувшую среду играли в Стамбуле против "Башакшехира" в рамках Лиги Чемпионов, и Анчелотти надеется этим воспользоваться.



"Это может стать нашим преимуществом".



"Как я уже говорил прежде, у топ-команд очень, очень насыщенное расписание, поэтому им приходится по-настоящему сложно. Так что мы можем использовать этот физический аспект с выгодой для себя".



"Тем не менее, я думаю, мы играли лучше, когда матчи были каждые три дня".



"Но с точки зрения физической готовности это определенно является нашим преимуществом", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.