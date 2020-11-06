Давид Луис: "Арсенал" хочет выиграть Лигу Европы"

Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что его команда нацелена на победу в Лиге Европы.

Накануне вечером вернувшись в стартовый состав "Арсенала" после травмы, Луис поспособствовав победе 4:1 над "Мольде". Таким образом, "канониры" выиграли три матча из трех на групповом этапе и находятся в шаге от попадания в плей-офф Лиги Европы.



Несмотря на то, что в этом соревновании "Арсенал" играет не самым оптимальным составом, у "канониров" здесь самые серьезные амбиции.



"Думаю, когда ты представляешь большой клуб, ты должен думать о победе в каждом соревновании. Лига Европы ничем не отличается — мы хотим выступить здесь как можно лучше, добраться до финала и выиграть его".



"Мы движемся шаг за шагом, а против таких хороших команд, как сегодня, всегда сложно играть. Здесь очень хорошие команды, в хорошей форме, с хорошими игроками, поэтому нельзя забегать вперед, но в то же время ты должен быть амбициозным", — цитирует Луиса Evening Standard.