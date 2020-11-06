Мпенза отговаривает "Сити" от приглашения Месси

Экс-нападающий "Манчестер Сити" Эмиль Мпенза считает, что у главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы нет необходимости приглашать в свою команду Лионеля Месси из "Барселоны".

Гвардиоле не удалось воссоединиться с Месси в минувшее трансферное окно, но следующим летом "Барселона" будет бессильна этому помешать, ведь Лионель станет свободным агентом.



Однако Мпенза советует Гвардиола сосредоточиться на укреплении обороны, считая, что приглашение шестикратного обладателя "Золотого мяча" вызовет только проблемы.



"Думаю, учитывая все оборонительные проблемы Гвардиолы, ему особо не нужен такой игрок, как Месси".



"У них хлипкая оборона, и этим стоит заняться в первую очередь. Компани оставил огромную пустоту в центре обороны после себя, и "Сити" до сих пор не обрел ту стабильность, которая у них была, когда задней линией командовал Компани".



"Заменить Венсана — сложная задача, да и в чем смысл приглашать Месси, когда есть все эти проблемы в обороне?"



"У них достаточно игроков на этой позиции, где могут сыграть Махрез и Агуэро. Если они подпишут Месси, то игроков на эту позицию станет слишком много, и это создаст проблему".



Убежден, он воссоединится с Пепом Гвардиолой на определенном этапе своей карьеры, но не в "Сити". Скорее, это произойдет в их дочернем клубе "Нью-Йорк Сити".



"Гвардиола поработал в трех лучших европейских лигах в лице Ла Лиги, Премьер-Лиги и Бундеслиги, и ему не хватает лишь Серии А. На мой взгляд, МЛС — его следующая остановка, и он возьмет туда Месси", — сообщил Мпенза Manchester Evening News.