"Юнайтед" нужно поспешить, чтобы не упустить Почеттино
"Манчестер Юнайтед" нужно действовать быстро, если на "Олд Траффорд" хотят видеть Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.
Накануне насчет Почеттино появилась противоречивая информация. Издание Manchester Evening News в эксклюзивном материале сообщило, что "Юнайтед" обратился к представителям Маурисио насчет прихода аргентинского специалиста на место Оле Гуннара Сульшера.
Sky Sports в свою очередь утверждает, что "красные дьяволы" не планируют избавляться от своего нынешнего рулевого, даже в случае поражения от "Эвертона" в субботу.
Ясно можно говорить лишь об одном: уволенный год назад из "Тоттенхэма" Почеттино жаждет вернуться к работе. Маурисио подтвердил это лично, появившись в телестудии Sky Sports в минувший понедельник.
Однако промедление может быть чревато для "Юнайтед". По информации Daily Mail, в данный момент Почеттино общается с другим клубом высокого калибра.
Неназванный топ-клуб обратился к Почеттино еще несколько недель назад, и если "дьяволы" не поспешат с увольнением Сульшера, Маурисио может взяться за другую работу.
Фактически это означает, что "Юнайтед" нужно будет принять решение насчет дальнейшего сотрудничества с Сульшером в ближайший международный перерыв. Прямо сейчас у "дьяволов" есть готовый вариант на замену Оле Гуннару, но вскоре это может измениться.
06.11.2020 12:00
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Итак, пока космические корабли бороздят просторы галактики, гегемоны межгалактического Ливерпуля, пребывают в глубоком кризисе. Травмированы лучшие игроки всех времён и народов.
В предстоящей игре на Этихаде против Сити, очень будет не хватать;
АОЧа - мегагегемон, ебака мешков, в дроль и поперек.
Фабиньо - супергегемон, расчленитель мешков, во все времена.
Алькантара - супермегагемон, каток, расчленитель, огонь Ситюков прямо сейчас.
МС должны молиться, что их ебаки, отсутствуют, чтоб поберечь свои щели.
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По информации Daily Mail, в данный момент Почеттино общается с другим клубом высокого калибра.
Источник: http://fapl.ru/posts/82026/?c=1
Это Зенит.
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Да не подходит он Юнайтед! Нам нужен более жесткий и тактически сильный тренер, ради которого игроки будут хотеть стараться. Клопп лучший вариант, но брать из Ливерпуля кого-либо выше нашего достоинства. Надо было во время Зидана брать, бараны. Или из немцев кого, они хорошие тактики. Феликс Магат например, где он сейчас? В свое время на каком-то Вольфсбурге смог прервать гегемонию самой Баварии.
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Е6и меня, е6и
Жарким xуем, ночью и днем
Жoпу сжигаааая
Е6и меня, е6и
Не улетай, не исчезай
Я умоляяяю
Е6и меня, е6и
Тудудудуду
Е6и меня, е6ииии
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Как можно голосовать за деда с деменцией? Ебаные куколды решили выбрать бидена? Ну пиздон
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В Новороссийске Черное море уже третий раз за последнее время по неизвестным причинам становится насыщенного багрового цвета. Кто же и чем его насытил - неизвестно, местные чинуши особенно расследованием не горят, потому что может вскрыться неприятная правда, так что народ сжал зубы и купается в кровяных банях, кому-то даже нравятся, хорошо соответствует образу современной Руси.
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СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ
СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ СОСИ
(ответить)
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