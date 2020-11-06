"Юнайтед" нужно поспешить, чтобы не упустить Почеттино

"Манчестер Юнайтед" нужно действовать быстро, если на "Олд Траффорд" хотят видеть Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.

Накануне насчет Почеттино появилась противоречивая информация. Издание Manchester Evening News в эксклюзивном материале сообщило, что "Юнайтед" обратился к представителям Маурисио насчет прихода аргентинского специалиста на место Оле Гуннара Сульшера.



Sky Sports в свою очередь утверждает, что "красные дьяволы" не планируют избавляться от своего нынешнего рулевого, даже в случае поражения от "Эвертона" в субботу.



Ясно можно говорить лишь об одном: уволенный год назад из "Тоттенхэма" Почеттино жаждет вернуться к работе. Маурисио подтвердил это лично, появившись в телестудии Sky Sports в минувший понедельник.



Однако промедление может быть чревато для "Юнайтед". По информации Daily Mail, в данный момент Почеттино общается с другим клубом высокого калибра.



Неназванный топ-клуб обратился к Почеттино еще несколько недель назад, и если "дьяволы" не поспешат с увольнением Сульшера, Маурисио может взяться за другую работу.



Фактически это означает, что "Юнайтед" нужно будет принять решение насчет дальнейшего сотрудничества с Сульшером в ближайший международный перерыв. Прямо сейчас у "дьяволов" есть готовый вариант на замену Оле Гуннару, но вскоре это может измениться.