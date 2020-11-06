ФИФА будет регулировать деятельность агентов
ФИФА готовит масштабную реформу, которая снизит влияние футбольных агентов и сделает их деятельность более прозрачной.
Как сообщает BBC, в ФИФА признают, что отмена регулирования агентской деятельности в 2015 году была ошибкой, и вскоре это может быть исправлено.
В отношении посредников ФИФА собирается ввести систему лицензирования, тесты на личностные характеристики и ограничения по комиссиям.
Если агент представляет игрока, комиссия будет ограничена 3% от зарплаты этого игрока. Если агент представляет покупателя, комиссия составит не более 3% от зарплаты. Если агент представляет и игрока, и покупающий клуб, комиссия не сможет превысить 6%.
Агент, представляющий интересы продающего клуба, сможет заработать максимум 10% от трансферной стоимости.
Важно и то, что вся эта информация будет публичной. Люди узнают, каковы реальные заработки Мино Райолы, Жорже Мендеша и им подобным.
Добавим, что в прошлом году футбольные агенты суммарно заработали 653 миллиона долларов — на 19.3% больше, чем в 2018.
06.11.2020 11:00
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