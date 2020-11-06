ФИФА будет регулировать деятельность агентов

ФИФА готовит масштабную реформу, которая снизит влияние футбольных агентов и сделает их деятельность более прозрачной.

Как сообщает BBC, в ФИФА признают, что отмена регулирования агентской деятельности в 2015 году была ошибкой, и вскоре это может быть исправлено.



В отношении посредников ФИФА собирается ввести систему лицензирования, тесты на личностные характеристики и ограничения по комиссиям.



Если агент представляет игрока, комиссия будет ограничена 3% от зарплаты этого игрока. Если агент представляет покупателя, комиссия составит не более 3% от зарплаты. Если агент представляет и игрока, и покупающий клуб, комиссия не сможет превысить 6%.



Агент, представляющий интересы продающего клуба, сможет заработать максимум 10% от трансферной стоимости.



Важно и то, что вся эта информация будет публичной. Люди узнают, каковы реальные заработки Мино Райолы, Жорже Мендеша и им подобным.



Добавим, что в прошлом году футбольные агенты суммарно заработали 653 миллиона долларов — на 19.3% больше, чем в 2018.